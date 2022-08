Haunted Mansion : Jared Leto et Jamie Lee Curtis intègrent le casting

Disney recrute Jared Leto et Jamie Lee Curtis pour le film Haunted Mansion qui est basé sur l'attraction éponyme.

Déjà composé de Rosario Dawson (Sin City, Top Five, The Mandalorian), Owen Wilson (The Internship, Mary Me, Loki), LaKeith Stanfield (Atlanta, Get Out, Knives Out), Danny DeVito (When in Rome, Wiener-Dog, Jumanji : The Next Level) et Tiffany Haddish (Tuca & Bertie, The Afterparty, The Last O.G.), le casting de Haunted Mansion se renforce avec Jared Leto, qui sera dans la peau du “Hatbox Ghost”, et Jamie Lee Curtis, l’interprète de Madame Leota, la médium dont la tête se trouve dans une boule de cristal.

Justin Simien est le réalisateur de la nouvelle adaptation cinématographique de l’attraction classique de Disney. L’intrigue du scénariste Katie Dippold (The Heat, Ghostbusters) tourne autour d’une mère qui, après avoir emménagé dans son manoir de la Nouvelle-Orléans, tente d’exorciser les heureux hanteurs qui s’y trouvent. Le film Haunted Mansion sortira le 10 mars 2023.

Une histoire de maison hantée chez Disney

The Haunted Mansion a ouvert ses portes à Disneyland en Californie en 1969, des années après avoir été initialement conçu par Walt Disney comme une attraction à parcourir. Elle s’est ensuite transformée en un manège qui emmène les visiteurs à travers une maison de Louisiane chargée de surnaturel. Les versions ultérieures dans d’autres parcs se sont légèrement écartées du thème et de l’emplacement, les éditions de Walt Disney World et de Tokyo Disneyland présentant plus de scènes de spectacle, un temps de parcours plus long et une esthétique gothique, tandis que la version de Disneyland Paris a pour thème une maison décimée sur la frontière américaine.