Hasbro va ressusciter les consoles Tiger Electronics des années 90

Si les consoles de jeux vidéo sont aujourd'hui de véritables monstres de puissance, l'âge d'or des consoles, lui, s'est fait avec des possibilités bien plus réduites. Si vous avez grandi dans les années 80/90, vous savez de quoi il est question. La nostalgie est forte.

Si vous étiez enfant/adolescent dans les années 1990, il y a de grandes chances que vous vous souveniez de ces petites consoles portables fabriquées par Tiger Electronics. Aujourd’hui bonne nouvelle. Si vous cherchiez à faire un joli bond dans le passé, à activer la carte de la nostalgie, sachez que Hasbro vient d’annoncer son intention de ressusciter ces consoles. Quatre nouveaux modèles verront ainsi le jour à l’Automne prochain.

Hasbro va ressusciter les consoles Tiger Electronics

Maintenant, la question que vous vous posez certainement. À quels jeux aura-t-on droit ? Ne faisons pas durer le suspens. Il s’agira de The Little Mermaid, Transformers : Generation 2, X-Men Project X et Sonic the Hedgehog 3. Chaque console sera vendue au tarif de 14,99$ et selon Hasbro, “le design et la technologie ont été créés en gardant les consoles originales bien à l’esprit.” Autrement dit, ces nouveaux modèles devraient être très proches des originaux que vous avez pu avoir entre les mains il y a plusieurs décennies.

Quatre nouveaux modèles arriveront à l’Automne prochain

Au cas où vous ne le sauriez pas, si vous n’avez pas grandi avec ces consoles, sachez que ces appareils ne disposez, la plupart du temps, que d’un seul jeu. L’avantage, c’était la simplicité et la gameplay très direct proposés. En effet, il n’y avait qu’une image fixe en fond d’écran et un écran LCD monochrome sur lequel venaient apparaître les personnages. Le jeu vidéo à l’ancienne donc. Bien loin des gameplays immersifs, des graphismes ultra-réalistes des consoles d’aujourd’hui. Mais une fois encore, à l’école, dans les cours de récréation ou autre, c’était fort sympathique à jouer. Chaque console a besoin de deux piles AA pour fonctionner (piles vendues séparément, évidement).