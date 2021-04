Hasbro dévoile un Optimus Prime auto-transformable, activable à la voix

La licence Transformers compte de très nombreux fans, jeunes et moins jeunes. Et cette nouvelle référence signée Hasbro devrait en faire baver plus d'un.

Si la licence Transformers plait à tant de monde, jeunes ou moins jeunes, garçons ou filles, c’est probablement parce qu’elle marie robots, véhicules et humour. Des véhicules qui se transforment en robots intelligents, impressionnant. Aujourd’hui, Hasbro dispose d’une licence d’exploitation pour des produits dérivés et le fabricant ne s’en prive pas. Voici un Optimus Prime de toute beauté, auto-transformable et activable à la voix, s’il vous plaît !

Hasbro dévoile un Optimus Prime qui se transforme tout seul

Nombre de générations ont grandi avec les jouets de la licence Transformers, des personnages très intéressants parce que les robots des dessins animés étaient super cools quand ils se transformaient, dans un sens ou dans l’autre. Les jouets étaient alors bien plus limités en termes de transformation mais aujourd’hui, avec les technologies modernes, c’est une tout autre histoire.

L’Autobot est même activable par la voix

Hasbro vient de dévoiler un nouveau produit dans la grande famille Transformers, un Optimus Prime, le leader des Autobots, de toute beauté. Le jouet est en effet capable de se transformer tout seul ! Poui, des décennies après la commercialisation des premiers Optimus Prime, les fans peuvent enfin s’offrir une version qui se transforme toute seule comme dans les dessins animés (ou les films pour les plus jeunes) et le moins que l’on puisse dire, c’est que le résultat est vraiment sympathique !

Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c’est que, contrairement aux jouets de l’époque, ce modèle n’est pas franchement donné. Selon le communiqué de Hasbro, cet Optimus Prime comporte pas moins de 5 000 pièces, 27 servomoteurs et 60 micropuces, absolument nécessaires semble-t-il pour la transformation. Cela fait donc logiquement grimper la facture : 700 $. Autrement dit, il s’agit donc très clairement d’un jouet pour adultes, pour les collectionneurs même, plutôt que pour un enfant de 10 ans.

Si vous êtes intéressé(e), direction le site de Hasbro pour précommander la bête. Les premières livraisons sont attendues pour le mois d’août.