Harvestella : un RPG inédit mêlant fantasy et simulation de vie

Square Enix amène le style graphique et les combats de Final Fantasy au gameplay agricole de Stardew Valley pour la nouvelle licence Harvestella.

Dans Harvestella, les joueurs remplissent quotidiennement des récoltes, collectent des matériaux lors de voyages dans plusieurs villes de la carte pour fabriquer divers objets, préparent des repas, partent à la pêche ou encore s’occupent d’animaux. En plus de discuter avec les villageois de Lethe, ils auront la possibilité d’explorer des donjons avec un groupe pour découvrir les origines du monde et la vérité qui se cache derrière la calamité, mais également choisir entre plusieurs classes, comme combattant, marcheur de l’ombre et mage.

Un trailer pour Harvestella

Comme d’autres simulateurs d’agriculture, différentes saisons, telles que le printemps, l’été, l’automne et l’hiver se succèdent. Avec Harvestella, il sera néanmoins question de saisons assurée par quatre cristaux géants appelés Lumicycles. Suite à plusieurs anomalies, ces dernières vont donner vie au Quietus, une saison de mort qui se glisse entre les quatre autres saisons de la Nature. Les cultures dépérissent et les habitants ne peuvent pas sortir de chez eux. Pire encore, elle rallonge chaque année…

Harvestella sortira le 4 novembre prochain sur Nintendo Switch et PC (Steam).