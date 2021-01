Harry Potter : Warner Bros et HBO Max préparent le retour de la franchise avec une série télévisée

Une série télévisée dans l'univers de Harry Potter serait en préproduction pour la plateforme SVOD HBO Max de la société de production Warner Bros.

Si HBO Max et Warner Bros ne valident aucunement l’information qui enflamme les réseaux sociaux depuis peu, les sources des médias américains The Hollywood Reporter et Variety sont unanimes. De multiples conversations avec plusieurs auteurs de l’industrie cinématographique dans le but d’explorer diverses idées pour amener Harry Potter sur le petit écran ont débuté. Aucun scénariste ou acteur n’est actuellement attaché au projet car les conversations en sont encore à un stade extrêmement précoce et aucun accord n’a été conclu.

Sources tell THR that HBO Max executives have engaged in multiple conversations with potential writers exploring various ideas that would bring #HarryPotter to television https://t.co/whtLTDMvtd pic.twitter.com/vxMbaQysg3 — The Hollywood Reporter (@THR) January 25, 2021

La licence Harry Potter est l’une des plus populaires de tous les temps, les sept livres de la saga du sorcier se sont écoulés à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde entier. Un record qui devrait être dépassé très bientôt par le manga One Piece de Eiichiro Oda. Les huit films ont eux rapporté près de 8 milliards de dollars. A noter que la franchise Fantastic Beasts, qui se déroule dans les années 1920, compte deux films à ce jour, sachant que le troisième des cinq films sortira en 2022.

Les droits de la licence Harry Potter, un enfer pour le cinéma et la télévision

La romancière J.K. Rowling contrôle entièrement la franchise et a évidemment son mot à dire sur tout ce qui concerne cette dernière. En 2016, NBC Universal a conclu avec Warner Bros Domestic Television Distribution un contrat de sept ans portant sur les droits de diffusion par câble et en streaming du Wizarding World. Cet accord, qui prend fin en avril 2025, comprend des initiatives numériques ainsi que des contenus et des événements pour les parcs à thèmes. Les dirigeants de Warner Bros ont également conclu un accord parallèle qui permettait à tous les épisodes de Harry Potter d’être diffusés brièvement sur HBO Max lors du lancement du service en mai dernier. Les films ont quitté la plateforme après trois mois et reviendront sur Peacock, la chaîne de NBC Universal récemment lancée, à une date qui sera déterminée plus tard dans l’année.