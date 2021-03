Harry Potter : bientôt un film basé sur la pièce de théâtre de Jack Thorne ?

Warner Bros serait en pleine discussion pour adapter Harry Potter et l'Enfant maudit au cinéma.

Durant la Morgan Stanley Technology, Media & Telecommunications Conference, Jason Kilar, PDG de WarnerMedia (filiale du leader américain des télécommunications AT&T), a évoqué l’envie d’étendre l’univers fantastique mettant en scène le sorcier à lunette : “Il y a cette petite chose appelée Harry Potter, qui est l’une des franchises les plus aimées. Et nous sommes incroyablement reconnaissants de pouvoir nous associer à J.K. Rowling. Je dirais donc qu’il y a là beaucoup de plaisir et de potentiel (…) Il y aura toujours un intérêt à en faire quelque chose de qualité“. S’il n’a pas précisé ce que pourraient être les prochains plans de développement, de récentes rumeurs évoquaient la préparation d’une série télévisée pour le service HBO Max.

En plus d’une arrivée potentielle sur le petit écran, The Hollywood Reporter rapporte qu’une adaptation cinématographique de Harry Potter et l’Enfant maudit est actuellement en discussion. Pour mémoire, la société de production Warner Bros contrôle les droits de la licence avec la romancière J.K. Rowling.

Harry Potter et l’Enfant maudit, une pièce de théâtre suivie d’un roman

Divisée en quatre actes, l’histoire se déroule après les évènements du dernier roman de la série principale : “Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il est un employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, Albus Severus, doit lutter avec le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu. Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité… parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus.”