Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts, le documentaire anniversaire de Warner Bros

Pour la toute première fois, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et les acteurs légendaires des huit films Harry Potter se réunissent pour Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts.

Les acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson vont se réunir à Poudlard avec le réalisateur Chris Columbus et d’autres membres estimés du casting des huit films Harry Potter pour le documentaire anniversaire Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts. Cette émission spéciale racontera l’histoire enchanteresse du making-of par le biais d’entretiens approfondis et de conversations avec les comédiens, invitant les fans à un voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises cinématographiques les plus appréciées de tous les temps.

Des anciens de la franchise cinématographique se joindront à cet hommage mémorable, dont Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis et Evanna Lynch, entre autres. Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts rendra honneur à la magie qui a permis la réalisation des films et à la belle famille créée aux studios Warner Bros de Londres il y a deux décennies. Il célébrera également l’héritage inégalé de la franchise et son impact indélébile sur les cœurs, les esprits et les imaginations des familles et des fans du monde entier.

Un teaser pour Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts

Harry Potter 20th Anniversary : Return to Hogwarts est produit par Casey Patterson de Casey Patterson Entertainment (A West Wing Special to Benefit When We All Vote) et Pulse Films (Beastie Boys Story) avec l’aide de Warner Bros Unscripted Television en association avec Warner Horizon dans l’emblématique Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter.

Cette rétrospective de la saga Harry Potter sera diffusé à minuit le jour de l’an sur la plateforme de streaming HBO Max. Elle fera également ses débuts sur TBS et Cartoon Network au printemps 2022, avant Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore. Le reste du monde sera aussi concerné, mais plus d’informations seront dévoilées plus tard.