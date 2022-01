Halo : une première bande-annonce pour l’adaptation en série

La série télévisée Halo se dévoile enfin en vidéo après plusieurs années d'attente.

Produite par Showtime en partenariat avec Amblin Television de Steven Spielberg et 343 Industries, la série télévisée Halo sera diffusé sur la plateforme de streaming Paramount+ à partir du 24 mars prochain et mettra en vedette l’acteur canadien Pablo Schreiber (The Brink, American Gods, Defending Jacob) dans le rôle de Master Chief, un super-soldat Spartan qui se retrouve au cœur d’un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant.

Un trailer pour la série télévisée Halo

Master Chief, qui est “la meilleure arme de l’humanité” contre la race extraterrestre envahissante, a été “amélioré et entraîné dans un seul but : gagner cette guerre”, déclare le Dr. Catherine Elizabeth Halsey, incarné par Natascha McElhone (Californication, Saints & Strangers, Designated Survivor). La bande-annonce, diffusée en avant-première lors de la finale AFC de la NFL entre les Chiefs de Kansas City et les Bengals de Cincinnati, donne également un premier aperçu de l’approche de Kyle Killen et Steven Kane concernant les principaux antagonistes de la franchise Halo et les exploits de Master Chief sur le Warthog.

Dix épisodes sont d’ores et déjà prévus. Si le succès est au rendez-vous, une nouvelle saison sera commandée. La licence Halo de Microsoft est devenue un phénomène mondial du divertissement au fil du temps, avec plus de 77 millions d’exemplaires vendus dans le monde et plus de 60 milliards de dollars de recettes.