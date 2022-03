Halo : une nouvelle bande-annonce pour l’adaptation live-action de Paramount+

Paramount+ prépare l'arrivée imminente de la série télévisée Halo.

Illustrant un conflit épique du 26ème siècle entre l’humanité et une menace extraterrestre connue sous le nom de Covenant, Halo mêlera des histoires humaines profondes à de l’action, de l’aventure et une vision du futur richement imaginée. Personne ne peut sauver l’humanité seul, pas même le Master Chief. Partez à la rencontrer des héros qui risquent de tout perdre pour s’unir et protéger l’humanité de la plus grande menace de l’univers.

A noter que dans son adaptation pour Paramount+, Halo se déroulera dans l’univers qui a vu le jour en 2001 sur la première Xbox. Pour la première fois de la licence, Master Chief se montrera sans son célèbre casque : “Pour certaines personnes, c’est un moment qui se prépare depuis plus de vingt ans, et pour d’autres, c’est quelque chose de très difficile à imaginer. Nous respectons absolument les deux côtés de la barrière, ceux qui veulent vraiment voir le visage du personnage et ceux qui ne le veulent vraiment pas. Mais pour la nature de cette histoire, il semblait vraiment important de se connecter avec le Master Chief d’une manière différente, et cela signifiait montrer le visage.”

Un deuxième trailer pour Halo

La série télévisée Halo met en vedette Pablo Schreiber (le Master Chief, Spartan John-117), Natascha McElhone (Dr. John) et le tout nouveau membre du casting. Halsey), Jen Taylor (Cortana), Bokeem Woodbine (Soren-066), Shabana Azmi (Amiral Margaret Parangosky), Natasha Culzac (Riz-028), Olive Gray (Miranda Keyes), Yerin Ha (Kwan Ha Boo), Bentley Kalu (Vannak-134), Kate Kennedy (Kai-125), Charlie Murphy (Makee) et Danny Sapani (Capitaine Jacob Keyes).

La diffusion du premier épisode de l’adaptation de la licence Halo en série est prévue pour le 24 mars prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Paramount+.