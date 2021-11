Halo : Paramount+ dévoile un teaser avec Master Chief

Master Chief se laisse entrapercevoir dans le premier teaser de la série télévisée Halo.

La série Halo de Paramount+ met en scène un conflit entre l’humanité et une menace extraterrestre, connue sous le nom de Covenant, prenant place au 26ème siècle, tout en tissant des histoires personnelles profondément élaborées avec de l’action, de l’aventure et une vision du futur richement imaginée. Les personnages principaux sont interprétés par Pablo Schreiber (John-117 ou Master Chief), Natascha McElhone (Dr Halsey, la brillante, conflictuelle et impénétrable créatrice des super-soldats spartans pour l’United Nations Space Command) et Jen Taylor (Cortana, l’IA la plus avancée de l’histoire de l’humanité, et potentiellement la clé de la survie de la race humaine). Parmi les autres stars figurent Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Gray (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers : Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) et Danny Sapani (Penny Dreadful).

Un teaser pour la série télévisée Halo

La courte vidéo se focalise brièvement sur Master Chief et les cicatrices de bataille que le super-soldat a accumulées au fil des ans. Naturellement, on ne voit pas son visage. Par la suite, on aperçoit l’armure Mjolnir et le casque emblématique de John-117. Une fois habillé, Cortana accueille le héros.

Produite par Showtime en partenariat avec Amblin Television de Steven Spielberg et 343 Industries, l’adaptation de Halo en série télévisée devrait être diffusée au premier trimestre 2022 sur la plateforme de streaming Paramount+.