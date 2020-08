Halo Master Chief Collection : des fonctionnalités modernes bienvenues, dont le crossplay

Halo n'en finit plus de faire parler de lui. Il faut dire que les fans attendent désormais avec impatience Halo Infinite, très prometteur. Mais le studio 343 Industries n'oublie pas la Master Chief Collection.

Les jeux Halo de la Master Chief Collection auront bientôt droit à un certain nombre de fonctionnalités désormais très communes dans les jeux de tir modernes. Une annonce toujours bienvenue et des nouveautés qui devraient permettre de convertir encore davantage de joueurs, jeunes ou moins jeunes, connaisseurs ou non. Parmi celles-ci, on citera notamment le crossplay.

343 Industries dévoile nombre de nouvelles fonctionnalités pour Halo Master Chief Collection

C’est l’équipe de 343 Industries elle-même qui a décidé de dévoilé un “snapshot” de sa Master Chief Collection dans lequel on peut découvrir certaines nouveautés très intéressantes et notamment, donc, le crossplay. Ainsi, les joueurs Xbox et ceux sous Windows ne seront plus séparés. Ils pourront jouer ensemble. Les développeurs travaillent aussi, logiquement, activement à la prise en charge du clavier et de la souris pour les joueurs Xbox, pour les aider à rester compétitifs vis-à-vis des joueurs PC.

Dont le crossplay et la prise en charge du combo clavier/souris sur Xbox

Le crossplay devrait aussi être accompagné de nouvelles options de matchmaking. Il sera ainsi possible de filtrer selon le périphérique utilisé (manette ou clavier/souris) ainsi que par région. Une mise à jour ultérieure apportera quant à elle la possibilité de naviguer parmi les parties personnalisées, de modifier les options graphiques par jeu et le support du combo clavier/souris mentionné précédemment. Les paramètres audio, le partage de fichiers PC et le lien avec le compte Steam sont aussi prévus avant la fin de l’année.

Il y a encore beaucoup de travail avant que cette Master Chief Collection ne soit vraiment complète. La première version de test de Halo 3 : ODST pour PC est prévue dans le courant du mois. Une version plus aboutie (ainsi que Halo 4) devrait arriver avant 2021. Patience, patience, comme toujours, mais si vous êtes fan de la licence et que vous avez envie de Halo avant Halo Infinite, voilà qui tombe très bien.