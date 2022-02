Halo : la série de Paramount+ est renouvelée pour une deuxième saison

La saison 2 de la série Halo sera prise en charge par David Wiener.

Avant le lancement de la série télévisée Halo d’ici le 24 mars prochain avec Pablo Schreiber dans le rôle du Master Chief Spartan-117, Natascha McElhone dans celui du Dr Halsey et Jen Taylor dans celui de Cortana, la plateforme de streaming Paramount+ a annoncé qu’une deuxième saison était déjà en préparation avec David Wiener (Flesh and Bone, Fear the Walking Dead, The Killing) en tant que showrunner et producteur exécutif suite aux départs de Steve Kane et Kyle Kinnen.

Suit up, Spartans. The wait is almost over. #HaloTheSeries premieres March 24 exclusively on @ParamountPlus with a second season already ordered. pic.twitter.com/xWPP3wOJfE — Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) February 15, 2022

“Halo est une opportunité de construction d’un monde expansif pour nous, et nous sommes ravis de donner aux fans une deuxième saison à attendre avec impatience avant le lancement de la série le mois prochain“, a déclaré Tanya Giles, responsable de la programmation chez Paramount+. “Halo offrira des sensations fortes aux fans du jeu comme aux non-joueurs, car elle associe des images époustouflantes à un regard plus approfondi sur les histoires personnelles de ces personnages emblématiques, le tout dans le cadre d’une bataille épique pour l’avenir de l’humanité“. David Nevins, directeur du contenu des programmes originaux de Paramount+ et président-directeur général de Showtime Networks, ajoute : “Halo nous emmène dans un monde éblouissant qui, nous en sommes convaincus, captivera le public tant par ses images électrisantes que par ses récits audacieux axés sur les personnages. Ce choix de la deuxième saison reflète la confiance que nous avons dans le pouvoir de cette série épique d’attirer et d’engager les téléspectateurs. Halo a été une excellente collaboration avec Amblin Television et 343 Industries, et nous sommes tous reconnaissants de l’opportunité de la poursuivre.”

La série télévisée Halo sera diffusée sur Canal+ en France

Halo est prévu d’être disponible sur tous les territoires où Paramount+ est présent, notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine, au Canada, dans les pays nordiques et en Australie. De plus, dans le cadre d’un partenariat spécial avec Paramount+, Halo fera ses débuts sur Sky en Italie et en Allemagne et sur Canal+ en France en tant que série originale Paramount+ avant le lancement du service sur ces marchés à partir du second semestre 2022. Halo fera également ses débuts en Angleterre, en Irlande, en Irlande du Nord, en Écosse, au Pays de Galles et dans les Caraïbes cet été, soit en même temps que la Corée du Sud. Enfin, SkyShowtime proposera également cette adaptation sur le petit écran dans certaines régions d’Europe.