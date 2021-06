Halo : la potentielle suite de la série se fera sans le showrunner Steven Kane

La série télévisée Halo va se retrouver sans showrunner après la post-production de la première saison.

Steven Kane et Kyle Killen étaient tous deux co-showrunners de la série télévisée Halo pour Showtime puis le service de streaming Paramount+ de ViacomCBS. Néanmoins, Kyle Killen a quitté le projet produit par Amblin Television (Steven Spielberg, Darryl Frank, Justin Falvey), One Big Picture (Otto Bathurst, Toby Leslie) et Chapter Eleven avant même le début de la production, car il ne se sentait pas capable de remplir les fonctions de son poste à plein temps pendant le tournage à Budapest. Steven Kane a alors pris la relève en tant que showrunner principal afin de faire avancer le développement de cette adaptation qui est en chantier depuis de trop nombreuses années sans rien de concret.

‘Halo’ Co-Showruners Exit Paramount Plus Series (EXCLUSIVE) https://t.co/skbjzrDa5u — Variety (@Variety) June 25, 2021

La série Halo perd (encore) son showrunner

Si la production de la première saison (dix épisodes) est actuellement en cours, Steven Kane ne rempilera pas pour une deuxième saison, bien qu’elle ne soit pas dans les plans pour le moment malgré la popularité de la licence. Celui-ci restera jusqu’à la fin du processus de post-production avant de revenir aux Etats-Unis après avoir vécu dans la capitale de la Hongrie pendant pas moins de deux ans. La diffusion sur le petit écran est toujours planifiée pour le premier trimestre 2022.