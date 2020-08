Halo Infinite va manquer le lancement de la Xbox Series X

La commercialisation de Halo Infinite sur les consoles de Microsoft est officiellement repoussée à 2021.

Moqué depuis plusieurs semaines suite à une présentation mal préparée et des graphismes ne mettant pas en lumière la puissance de la Xbox Series X, le directeur du studio de 343 Industries, Chris Lee, a décidé de décaler la sortie du nouvel opus de la licence iconique de l’éditeur américain Microsoft afin d’éviter la catastrophe industrielle et un nouveau bad buzz sur les réseaux sociaux : “Nous avons pris la décision difficile de reporter le jeu à 2021 afin de nous assurer que nos équipes aient assez de temps pour proposer une expérience de jeu qui correspond à notre vision. La décision de reporter la sortie est le résultat de plusieurs facteurs qui ont compliqué le développement, notamment avec la pandémie du coronavirus qui continue de nous impacter. Je voudrais saluer le travail de nos équipes à 343 Industries qui se sont engagées à proposer un bon jeu et à trouver des solutions face aux challenges rencontrés lors du développement. Cependant, pour le bien de tous, et pour le succès du jeu en lui-même, maintenir la sortie cette année n’était plus possible. Nous savons que cette nouvelle va en décevoir plus d’un parmi vous et nous partageons ce sentiment. La communauté a été incroyable ces dernières années, avec sa passion et son support qui nous ont grandement inspirés. Nous voulions vraiment pouvoir jouer au jeu cette année avec nos fans. Ce temps de développement supplémentaire nous permettra de proposer le jeu Halo le plus ambitieux jamais développé à un niveau de qualité que nos fans sont en droit d’attendre.”

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Sperasoft est appelé en renfort pour le développement de Halo Infinite

Spécialisé dans le co-développement, Sperasoft soutient les plus grands noms du développement de jeux AAA dans leurs projets depuis plus de 16 ans en fournissant une expertise et des ressources de classe mondiale dans tous les domaines, des solutions d’ingénierie à la conception de jeux, via ses nombreux studios satellites basés à San Jose, en Russie et en Pologne. Pour Halo Infinite, l’équipe de Sperasoft va contribuer au contenu du jeu à travers de multiples mandats de développement.

“C‘est un honneur de contribuer à la plus célèbre série de FPS au monde et de soutenir la prochaine génération de la franchise Halo“, déclare Denis Larkin, directeur commercial de Sperasoft. “Nos équipes sont ravies de collaborer avec 343 Industries pour la sortie de Halo Infinite.“