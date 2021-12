Halo Infinite : une vidéo promotionnelle pour la campagne solo

La vraie liberté spartiate dans l'expérience Halo la plus grande, la plus ouverte et la plus riche en aventures jamais vécue.

Après de multiples reports, des problèmes durant le développement et un statut gold fraîchement acquis, le studio américain 343 Industries propose un dernier récapitulatif de l’histoire qui attend les joueurs avec le super-soldat Spartan John-117 dans Halo Infinite : “Lorsque tout espoir est perdu et que le destin de l’humanité est menacé, le Master Chief est prêt à affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais affronté. Entrez dans l’armure du plus grand héros de l’humanité pour vivre une aventure épique et explorer les vastes étendues de Zeta Halo, des hauteurs stupéfiantes aux profondeurs mystérieuses sous l’anneau. Sauvez des marines de l’UNSC pour obtenir des renforts dans votre combat contre un ennemi redoutable connu sous le nom de Parias.”

Suit up, Spartan. Scan your face and become Master Chief in our brand-new digital experience, which puts you directly into the action. 👨‍🚀 https://t.co/n45LDDimrW pic.twitter.com/VCa1o7wRSQ — Halo (@Halo) November 29, 2021

A noter que les succès de Halo Infinite ont révélé que la campagne solo comportera quatorze missions comme un certain Halo 2. Cependant, chaque niveau individuel devrait être plus long que les missions traditionnelles de la licence, en raison de la structure semi-ouverte de Halo Infinite.

Le trailer de lancement de Halo Infinite

Halo Infinite est toujours prévu pour le 8 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Il sera disponible dans le Xbox Game Pass dès son lancement. Le multijoueur free-to-play est lui accessible sous la forme d’une bêta en accès anticipé depuis plusieurs semaines.