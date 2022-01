Halo Infinite : une scène cachée se trouve dans le code du jeu

Les fichiers de Halo Infinite renferment une scène coupée, une scène qui pourrait avoir son importance pour la suite.

Les jeux vidéo disposent parfois d’un lore très riche, comprenez par là d’un univers qui n’est pas exactement celui du jeu, mais qui permet de mieux comprendre pourquoi les personnages en sont là où ils sont, dans quel monde ils évoluent, vers quoi ils se dirigent, etc. Le lore de Halo est très intéressant, à bien des égards. Et Halo Infinite pourrait réserver encore quelques surprises. ATTENTION SPOILERS !

Les fichiers de Halo Infinite renferment une scène coupée

Il y aurait en effet davantage dans l’histoire présentée par Halo Infinite que ce que l’on peut en voir en finissant le jeu, officieusement tout du moins. Windows Central rapporte que des fans ont découvert une scène coupée non terminée au beau milieu des crédits, dans le code du jeu. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il ne s’agit pas non plus d’un moment désinvolte. Cela pourrait être un indice fort de ce à quoi pourrait ressembler une future extension ou une suite complète.

Une scène qui pourrait avoir son importance pour la suite

La scène en question nous montre Esparza, le pilote que l’on rencontre au début de Halo Infinite, avertissant Master Chief d’un autre tag ami de l’UNSC. Bien que cette courte séquence soit très mystérieuse, certains ont spéculé que ce tag appartient à un personnage qui n’était pas présent dans la campagne principale, comme le Commandant Palmer ou le Spartan Jameson Locke. L’on pourrait donc se retrouver avec un “nouvel” allié si d’aventure l’histoire devait reprendre à ce moment précis.

Difficile de savoir précisément pourquoi 343 Industries a laissé le code de cette scène coupée dans la version finale de son jeu. Peut-être cette courte vidéo reflète-t-elle ce que l’on verra dans un contenu à venir. Le studio a été sollicité par la presse spécialisée et n’a pas encore communiqué sur le sujet. Quelle que soit l’explication, il est en tous les cas rare de voir du contenu potentiellement important être laissé ainsi dans les fichiers d’une version publique… et d’espérer que ce dernier ne soit pas découvert.