Halo Infinite : un mode Battle Royale n’est toujours pas dans les plans

Alors qu’une nouvelle rumeur en début de semaine faisait état d’un mode Battle Royale en free-to-play pour le multijoueur de Halo Infinite malgré un premier démenti par le passé, Brian Jarrard, le directeur de la communauté chez 343 Industries, a clairement fait savoir sur les réseaux sociaux que ce genre ne sera pas exploré dans le nouveau FPS de référence des consoles Xbox de l’éditeur américain Microsoft : “Rien de tel pour commencer un lundi post-weekend prolongé qu’une rumeur infondée sur Halo Infinite toute fraîche. Au fait, oui, j’ai conscience que nous pourrions contribuer à résoudre ce problème de rumeurs en diffusant de vraies nouvelles informations. Il y a clairement des choses à propos desquelles nous sommes en retard et dont nous avons hâte de parler. Nous sommes actuellement en train de préparer un bulletin de nouvelles de fin d’année.”

