Halo Infinite : pas de campagne co-op ni de mode Forge pour le lancement

Pas de campagne co-op ni de Forge pour Halo Infinite au lancement. Ces deux modes devraient arriver durant les saisons 2 et 3.

Halo Infinite sortira sur les consoles Xbox, PC et sur Xbox CLoud Gaming pour les vacances de fin d’année mais certains modes ne seront pas de la partie à ce moment-là. Dans une mise à jour de développement, 343 Industries explique que la campagne co-op et la Forge ne seront pas disponibles au lancement, le studio préférant se concentrer sur la campagne solo et les modes multijoueur.

“Malheureusement, nous sommes à pied d’œuvre pour tenir les délais et nous nous concentrons sur une expérience de qualité pour le lancement, nous avons donc pris la difficile décision de reporter la campagne co-op”, expliquait le directeur créatif de Halo Infinite Joseph Staten dans une vidéo. “Nous avons aussi pris la décision de reporter la Forge après le lancement.”

343 Industries proposera ces modes de jeu l’année prochain dans le cadre de sa roadmap saisonnière. Pour l’heure, le plan est de lancer la campagne co-op durant la saison 3 (soit environ 3 mois après le lancement du jeu) et la Forge dans la saison 3 (environ 6 mois après le lancement). Ces planning pouvant bien évidemment être modifiés.

“Notre priorité numéro 1 est de nous assurer que, quoi que nous livrions, et quand nous le livrerons, le résultat soit à la hauteur de nos exigences qualité sur toutes les plates-formes”, expliquait Joseph Staten. “Lorsque nous avons analysé ces deux expériences, la campagne co-op et la Forge, nous avons constaté qu’elles n’étaient pas encore prêtes.”

La campagne co-op est présente depuis toujours, ou presque, dans la saga Halo, avec jusqu’à quatre joueurs pouvant s’entraider pour progresser dans la campagne principale. Dans le mode Forge, les joueurs peuvent créer des modes de jeu personnalisés avec des cartes modifiées et des règles uniques.

Ces reports sont une mauvaise nouvelle pour les fans qui attendent déjà depuis plus longtemps que prévu de pouvoir découvrir ce prochain opus sur Xbox. Halo Infinite n’était pas prêt pour le lancement des Xbox Series X/S en novembre dernier. Microsoft avait alors repoussé la sortie de près d’une année.

En ce qui concerne la date précise de lancement de Halo Infinite, Joseph Staten déclare que 343 Industries l’annoncera prochainement. Outre la campagne solo, il y aura un mode multijoueur free-to-play. Il faudra simplement être un peu plus patient si vous voulez jouer la campagne avec vos amis.