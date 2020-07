Halo Infinite : Microsoft essaye de rassurer les fans suite à la démo du Xbox Games Showcase

La démo de gameplay de Halo Infinite s'est distinguée négativement lors du Xbox Games Showcase de Microsoft à cause de ses graphismes qui ne rendent pas honneur à la puissance de la Xbox Series X.

Après le bad buzz de l’Inside Xbox sur les jeux des éditeurs tiers pour la Xbox Series X, Microsoft s’est encore planté en beauté avec l’événement numérique Xbox Games Showcase, tout en créant un nouveau bad buzz avec la démo de Halo Infinite, le nouvel opus de la mythique licence de l’éditeur américain qui doit accompagner le lancement de la nouvelle Xbox en fin d’année, malgré une sortie en simultanée sur Xbox One et PC. Le constat est simple, les graphismes ne sont pas au niveau des promesses et des attentes des joueurs. Il y a un véritable retard dans le développement que n’assume pas vraiment les responsables de la marque au X vert, en plus de l’impact de la cross-génération qui va faire défaut à la XSX pendant deux ans.

Aaron Greenberg, le responsable marketing de Xbox, a quand même essayé de calmer les attaques des fans Sur les réseaux sociaux et les forums, mais cela ne passe vraiment pas, certains voulant même la démission de ce dernier : “Écoutez, nous sommes au milieu d’une pandémie mondiale. Nous sommes en juillet, nous sommes loin de la fin d’année, vous voyez un jeu en cours de développement. Cela dit, vous avez probablement regardé le flux en 1080p, peut-être. Nous avons depuis sorti la vidéo en 4K à 60 fps. Allez voir le jeu en 4K et 60fps. Il est très difficile de montrer toute la puissance et la fidélité graphique de ce que la Xbox Series X sera en mesure de vous offrir via un flux vidéo. Alors, retournez-y et regardez-le en 4K et 60fps. La seule chose que je vais juste dire, c’est que le développement est en cours (…) Je peux vous le dire parce que nous voyons de nouvelles builds chaque semaine, et le studio 343 Industries fait des progrès semaine après semaine. Entre maintenant et la fin d’année, ça va aller de mieux en mieux.”

Pas de bêta publique pour le multijoueur de Halo Infinite, mais jouable dès le lancement

Dans un communiqué officiel, 343 Industries a fait savoir que les fans ne pourront pas tester le mode multijoueur de Halo Infinite avec un bêta publique à cause du Covid-19 : “Lorsque nous avons révélé Halo Infinite pour la première fois en 2018, j’ai parlé de nos ambitions de lancer un programme d’essai précoce pour intégrer la communauté dans notre parcours de développement. Le programme Halo Insider et les essais publics ont contribué à amener la Master Chief Collection sur PC, en fournissant des commentaires et des contributions critiques pour aider à façonner la meilleure expérience possible. Avec Halo Infinite, nous nous engageons également à créer le jeu en partenariat avec notre communauté, mais étant donné les défis sans précédent de cette année, nous ne sommes pas tout à fait là où nous nous attendions en termes de disponibilité publique plus large. Bien que ce ne soit pas le programme complet que nous avions envisagé, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la communauté sur presque toutes les facettes du projet. Depuis la planification la plus ancienne où nous nous sommes concentrés sur des commentaires généraux sur le style artistique et l’histoire, jusqu’aux tests pratiques et aux commentaires ciblés avec des groupes privés de représentants de la communauté au cours des deux dernières années, Halo Infinite est créé en partenariat avec la communauté. L’équipe travaille toujours et évalue les options pour des opportunités pratiques plus larges avant le lancement et nous partagerons une mise à jour lorsque nous le pourrons, mais ce processus ne s’arrête pas avec le lancement. En fait, à bien des égards, les commentaires et les tests de la communauté seront encore plus importants après le lancement, car nous nous associons pour faire évoluer et mettre à jour continuellement le jeu dans le futur.”

Agacé par de nombreuses rumeurs, Brian Jarrad, responsable de la communication chez 343 Industries, a assuré que le multijoueur sera jouable dès la sortie de Halo Infinite.