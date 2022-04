Halo Infinite : Lone Wolves, la deuxième saison du mode multijoueur free-to-play

343 Industries annonce que Lone Wolves proposera un nouveau système de passe de combat, de nouvelles cartes et des modes supplémentaires pour le multijoueur de Halo Infinite.

Les nouveaux modes ont été présentés le mois dernier par 343 Industries et comprennent un mode d’élimination libre appelé Last Spartan Standing, un nouveau mode appelé Land Grab et une version actualisée de King of the Hill. A noter qu’une arène baptisée Catalyst et une map BTB du nom de Breaker font parties des nouvelles cartes. Un rapport plus détaillé sur les retours des joueurs et les ajustements à venir pour la saison 2 de Halo Infinite a été publié sur le blog officiel au cours des deux dernières semaines. Le premier billet portait sur le contenu multijoueur et l’accessibilité, tandis que le second détaillait notamment la progression du pass de combat et les options de personnalisation.

We're discussing the future of customization, progression, and more in the latest Outcomes report for #HaloInfinite. Read up to see what the team is working on for Season 2, and beyond, based on your feedback. 🤝 https://t.co/i217ZeEyHx pic.twitter.com/2zUKuC84R0 — Halo (@Halo) April 7, 2022

343 Industries a indiqué que le pass de combat gratuit de la saison 2 comportera davantage d’options de personnalisation que celui de la saison 1, et a confirmé que les joueurs pourront gagner 1 000 CR – les crédits payants de Halo Infinite – avec le pass de combat premium. Certaines de ces nouvelles récompenses de personnalisation peuvent être vues dans la bande-annonce dédiée à Lone Wolves. D’ailleurs, le système de récompenses devrait subir quelques modifications d’ici les prochains mois : “A plus long terme, nous sommes d’accord pour abandonner les boosts d’XP basés sur le temps, surtout avec le gain d’XP par match qui sera disponible dans une prochaine mise à jour. Nous aurons plus d’informations à partager sur ces deux points à une date ultérieure.”

Un trailer pour Halo Infinite : Lone Wolves

La deuxième saison Lone Wolves du mode multijoueur free-to-play de Halo Infinite sera disponible le 3 mai prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store).