Halo Infinite : le responsable du mode multijoueur quitte 343 Industries

Si la campagne solo de Halo Infinite du studio américain 343 Industries est loin d’être une réussite, on ne peut pas dire la même chose pour le mode multijoueur qui séduit quelques millions de joueurs, principalement sur PC (via Steam), alors que Microsoft pousse l’exclusivité des consoles Xbox via son service d’abonnement. Principalement produit et dirigé par Andrew Witts, le mode multijoueur de Halo Infinite va perdre son meilleur élément puisque l’ancien gameplay designer de Rainbow Six Siege a décidé de quitter la filiale des Xbox Game Studios pour ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière au sein de l’industrie vidéoludique. Désormais dans le giron de Sony tout en restant indépendant, Bungie pourrait être attiré par ses talents.

Today was my last day at 343 Industries. It’s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you.

Going to take some time off to relax and recharge but I’m excited what’s next! pic.twitter.com/3uXaKIP28g

— Andrew Witts (@RevivedAntihero) March 5, 2022