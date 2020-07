Halo Infinite : le multijoueur pourrait être free-to-play avec un système de Battle Pass

Le modèle économique free-to-play serait privilégié pour le mode multijoueur de Halo Infinite.

Le revendeur britannique SmithToys suggère à travers une fiche produit que les modes en ligne du nouveau Halo de 343 Industries pourraient prendre une forme totalement inédite et pas forcément appréciée par les fans : “La légendaire série revient avec la campagne autour de Master Chief la plus étendue à ce jour et une expérience multijoueur free-to-play révolutionnaire. Profitez de 120 fps et de temps de chargement considérablement réduits pour un gameplay fluide avec la Xbox Series X.”

Le média Windows Central et l’insider Klobrille confirment ces informations. Si l’un indique qu’il en avait déjà parlé par le passé, l’autre ajoute qu’un Battle Pass et plusieurs options de personnalisation seront proposés aux joueurs. L’éditeur américain Microsoft semble vouloir surfer sur la vague des contenus services trouvables dans de nombreux jeux multijoueurs, et principalement les Battle Royale. A noter que Halo Infinite devrait tourner jusqu’à 120fps sur la XSX de la firme de Redmond.

343 Industries réagit aux critiques sur les graphismes et justifie ses choix artistiques pour Halo Infinite

Dans un long communiqué, le community manager John ‘Unyshek’ Junyszek a encore souhaité faire du damage control concernant la présentation médiocre de Halo Infinite lors de l’événement Xbox Games Showcase de Microsoft : “Pour commencer, nous souhaitons confirmer que oui, nous avons vu les retours venant de parties de la communauté concernant les graphismes vus dans la démo de la campagne de Halo Infinite. Mais même si nous voyons et entendons des choses bien plus positives que négatives, nous voulons apporter quelques précisions supplémentaires sur le contexte. De notre point de vue, il a deux aspects clés différents dont parle actuellement la communauté, à savoir le style artistique d’ensemble et la qualité graphique. Si l’on se base sur ce que nous avons appris avec Halo 4, Halo 5 et Halo Wars 2, ainsi que sur les retours de la communauté, nous avons décidé de retourner vers l’esthétique original qui a défini la trilogie originale. Avec Halo Infinite, nous revenons sur un style artistique plus classique et ce retour était un message clé de la toute première annonce du jeu qui a généré des réponses enthousiastes et positives. Cela se traduit dans le jeu par une palette de couleurs plus vibrante, des modèles plus propres et des objets avec moins de bruit. Mais cela ne veut pas dire que ces derniers sont moins détaillés. Et même si nous comprenons que cela ne correspond pas aux préférences personnelles de chacun, nous maintenons cette décisions et sommes ravis de voir que ce style plait à tant de fans à travers le monde. Le second thème qui fait actuellement parler est celui de la qualité graphique. Les retours négatifs à ce niveau comprennent des commentaires au sujet de personnages et objets apparaissant plats, simplistes et faits de plastique, l’éclairage semblant terne et plat, ainsi que sur le pop-in d’objets. Nous avons lu vos commentaires, nous avons vu les exemples faits-maison de contenus retouchés et, oui, nous avons écouté l’évaluation de Digital Foundry. Nous sommes d’accord à de nombreux niveaux. Nous avons du travail à faire à certains de ces niveaux et devons augmenter le niveau de qualité graphique et de présentation générale d’ici la sortie du jeu final. La version utilisée pour la démo de la campagne était un work-in-progess datant de plusieurs semaines avec tout un tas d’éléments graphiques et de systèmes de jeu encore en train d’être finis et peaufinés. Et si nous nous attendions à certains retours car ils concernent certains éléments sur lesquels nous travaillons déjà, d’autres aspects abordés dans ces commentaires nous procurent de nouvelles opportunités et ont mis en lumière de nouvelles considérations que l’équipe prend très au sérieux et travaille actuellement à évaluer. Nous n’avons pas encore de réponses fermes ou de résultats à partager mais l’équipe travaille aussi vite que possible à l’élaboration de plans destinés à adresser certains commentaires au sujet du niveau de détail, de clarté et de la qualité graphique d’ensemble. L’équipe est concentrée et dévouée au fait de s’assurer que nous avons un monde magnifique à explorer à proposer aux joueurs lors de la sortie du jeu.“