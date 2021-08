Halo Infinite : le lancement en novembre sera accompagné d’une console et d’une manette en édition limitée

Une manette et une console collector pour Halo Infinite.

A défaut d’avoir un réel aperçu de la campagne solo de Halo Infinite, le multijoueur free-to-play revient avec des informations inédites. Les mises à jour saisonnières vont faire évoluer l’expérience au fil du temps grâce à des événements uniques, de nouveaux modes, des cartes inédites ainsi qu’un contenu axé sur la communauté. Big Team Battle (BTB) permettra de créer des possibilités de combat uniques en mélangeant de multiples armes, véhicules et pièces d’équipement pour créer un affrontement par équipe chaotique et explorer le monde ouvert du nouveau Halo, tandis qu’Arena est un retour aux sources pour les puristes avec des départs équitables, de l’équipement sur la carte et des escouades de quatre joueurs. Enfin, la personnalisation du Spartan dépendra essentiellement du goût des joueurs : “Gagnez et découvrez de nouveaux éléments cosmétiques simplement en participant à la campagne ou au jouant au multijoueur. Pour obtenir encore plus de récompenses cosmétiques, achetez un pass de combat utilisable indéfiniment et déverrouillez du contenu inédit à votre rythme.”

Halo Infinite sortira le 8 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam/Windows 10) sans campagne co-op, ni de mode Forge. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass.

Une Xbox Series X en édition limitée pour Halo Infinite

Vendue à 549,99 euros et prévue pour le 15 novembre prochain (disponible en précommande sur le Microsoft Store et prochainement chez Micromania), cette console collector célébrera les 20 ans de la licence Halo : “Son design est inspiré de l’univers en constante expansion d’Halo, le revêtement extérieur est sombre et metallique, avec une touche dorée. Au-dessus de l’armure, on peut voir un motif en forme d’étoiles semblable à celui de Zeta Halo, celui-ci s’étend jusqu’au dessus de la console pour atteindre le ventilateur. Sous ces étoiles, le ventilateur affiche un bleu qui rappelle Cortana. Lorsque la console s’allume ou s’éteint, elle émet des sons issus de Halo. La manette accompagnant cette console arbore un design similaire sur l’avant, une mention dorée du vingtième anniversaire à l’arrière ainsi que des grips sur les côtés et à l’arrière.”

Une Xbox Elite Series 2 en édition limitée pour Halo Infinite

Vendue à 199,99 euros et prévue pour le 15 novembre prochain (disponible en précommande sur le Microsoft Store et prochainement chez Micromania), cette manette collector célébrera les 20 ans de la licence Halo : “Son design personnalisé qui s’inspire de l’armure iconique de Master Chief. Elle arbore un vert métallique ainsi qu’une croix directionnelle dorée que vous pourrez modifier à l’envi et une boîte de transport où figure le logo de l’UNSC. Pour être précis comme un Spartan, utilisez la tension ajustable des sticks analogiques. Lorsque vous n’utiliserez pas votre manette, assurez-vous qu’elle reste tout le temps chargée en la déposant sur sa station de recharge ou en la branchant avec le câble personnalisé fourni.“