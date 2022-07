Halo Infinite : le directeur artistique quitte 343 Industries

Nicolas Bouvier n'est plus le directeur artistique de Halo Infinite.

Alors que Paul Bertone a récemment rejoint 343 Industries en tant que directeur de la conception technique, le studio américain de Microsoft perd encore un élément majeur dans son équipe de développement. Ainsi, après avoir travaillé pendant plus de dix ans sur la licence Halo, le directeur artistique Nicolas Bouvier souhaite enfin passer à autre chose : “Toutes les bonnes choses ont une fin. C’était une sacrée aventure, dont j’ai aimé chaque minute. Je souhaite le meilleur à 343 Industries, vous êtes et serez toujours incroyables.”

All good things come to an end. After close to 14 years on HALO, I have decided to pursue other opportunities outside Microsoft and 343 Industries. It's been a hell of a ride, loved every minute of it. Wishing the absolute best to 343, you guys are and always will be amazing. pic.twitter.com/6mmQtvLTW7

— sparth (@nbsparth) July 18, 2022