Halo Infinite : la sortie est officiellement planifiée pour l’automne 2021

343 Industries annonce que Halo Infinite sera disponible pour les 20 ans de la saga.

Le directeur créatif Joseph Staten du studio 343 Industries est transparent avec les fans de la licence, le nouvel opus des aventures de Spartan John-117 va prendre son temps avec d’arriver dans le commerce, mais c’est véritablement nécessaire pour pouvoir être qualifié comme le plus grand Halo jamais créé : “J’ai rejoint l’équipe alors qu’elle devait se débattre avec les réactions liées à la fameuse démo de juillet dernier. Notre discussion s’est résumée à une vérité fondamentale… nous avions besoin de plus de temps pour faire les choses correctement. Nous devons donc faire des efforts pour donner à l’équipe le temps de se recharger pendant les vacances, puis revenir en janvier pour finir le jeu à un rythme sain. Parce que Halo Infinite à l’automne 2021… n’est que le début de l’aventure (…) Nous ne faisons pas ce jeu pour nous. Nous le faisons pour vous. L’équipe comprend que l’émerveillement et la liberté sont les clés de l’expérience Halo. C’est le Halo que nous avions imaginé en 2000, qui a finalement pris vie, après 20 ans d’innovations techniques et créatives (…) En vérité, Halo Infinite est un monde dans lequel j’aime passer du temps et dans lequel je suis ravi de revenir, à la fois en tant que concepteur et en tant que joueur. Au nom de toute l’équipe, je vous remercie pour votre patience et votre passion. Nous avons hâte que vous nous rejoigniez.”

As 343 Day draws to a close, we're excited to offer a closer look at Halo Infinite development and share our updated launch window of Fall 2021. Read more in the first Inside Infinite: https://t.co/1m5mLSJKVm pic.twitter.com/FyDDs1WNoJ — Halo (@Halo) December 8, 2020

La principale inquiétude derrière cette nouvelle prise de parole est la possibilité de devoir assister à un lancement incomplet d’ici les prochains mois avec plusieurs parties afin que les développeurs de 343 Industries puissent avancer petit à petit dans la révision des aspects graphiques de Halo Infinite.

Master Chief en chat DJ dans une publicité dédiée à la Xbox Series X

Créé par Taika Waititi, réalisateur récompensé aux Oscars (Jojo Rabbit, Thor, Hunt for the Wilderpeople, The Mandalorian), le court-métrage Lucy Odyssey fusionne les mondes des arts, de la science et du jeu vidéo pour donner vie aux rêves de la joueuse Krystal Holmes (MoonLiteWolf) après avoir essayé la nouvelle console de Microsoft : “Cette aventure présente le procédé de recherche, la profondeur insondable des rêves détaillées et sublimes de MoonLiteWolf et remet en question notre perception d’un personnage connu des fans de Xbox. MoonLiteWolf y joue son propre rôle et la narration provient des véritables enregistrements audio effectués pendant l’étude de ses rêves.”

Pour mémoire, Halo Infinite sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie et sera jouable sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Steam et Microsoft Store).