Halo Infinite : la coopération locale est annulée, plusieurs nouveaux contenus retardés

343 Industries modifie encore la feuille de route dédiée à Halo Infinite.

Malgré l’aide de Certain Affinity, le studio américain 343 Industries peine à rattraper son retard sur Halo Infinite. De ce fait, il a été décidé que la campagne en coopération en écran partagé ne devait plus être développé :

Afin d’améliorer et d’accélérer le développement des services en direct actuels, et de mieux répondre aux commentaires des joueurs et aux mises à jour du confort de jeu, nous avons réaffecté les ressources du studio et ne travaillons plus sur la coopération en écran partagé pour la campagne.

Dans le même temps, la campagne coopérative en ligne, la bêta de Forge et la saison 3 du mode multijoueur de Halo Infinite ont toutes été repoussées. La communauté s’impatiente sur les réseaux sociaux et comprend de moins en moins les choix de 343 Industries, sachant que de nombreux talents ont quitté la filiale des Xbox Game Studios ces derniers mois pour tenter de nouvelles aventures.

Les prochaines nouveautés de Halo Infinite

La campagne coopérative en ligne, dont le lancement était prévu en août dernier, sera désormais disponible en novembre prochain avec la mise à jour hivernale qui comprendra également la bêta de Forge, les cartes Detachment et Argyle, le mode de jeu Covert One Flag ainsi que 30 récompenses gratuites pour le passe de combat. La troisième saison de contenu de Halo Infinite, Echoes Within, reportée à mars 2023, comprendra elle les cartes Arena et Big Team Battle, l’arme M392 Bandit, l’équipe Shround Screen et 100 nouvelles récompenses pour le passe de combat. A noter qu’un gestionnaire de jeu personnalisé, de nouveaux modes de jeu et des mises à jour de la bêta de Forge (prévu à l’origine pour ce septembre) ont également été annoncés pour cette période.