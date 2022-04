Halo Infinite : la campagne en co-op désormais attendue pour le mois d’août

La campagne co-op d'Halo Infinite désormais attendue en août et cela ne concerne pas le split-screen.

Après de nombreux reports, 343 Industries espère pouvoir proposer aux joueurs la campagne en coopération de Halo Infinite dans le courant du mois d’août 2022. C’est ce qu’a annocé le studio dans une mise à jour de sa roadmap. La campagne co-op était l’une des grandes fonctionnalités qui étaient absentes lors du lancement du jeu le 8 décembre dernier.

À l’époque, 343 Industries avait déclaré prévoir le déploiement de ce mode de jeu pour la saison 2, laquelle démarrerait environ 3 mois après le lancement. Cela étant dit, le studio décidait finalement de reporter le début de cette saison 2 au 3 mai avant de communiquer sur le fait que la campagne en co-op ne serait malheureusement pas présente pour l’occasion.

Désormais, 343 Industries explique viser le mois d’août comme fenêtre de lancement pour ce mode de jeu, mais uniquement pour la co-op en réseau. La coopération en écran partagé arriverait, quant à elle, plus tard encore. Autrement dit, il vous faudra attendre encore davantage si vous voulez inviter un ami chez vous pour jouer sur un même TV. Selon la roadmap de 343, ce mode de jeu ne ferait son apparition que durant la saison 3, saison qui démarre le 8 novembre, au mieux. Et ce n’est là qu’un prévisionnel, sur le document, on peut même lire que la date exacte de disponibilité reste encore à déterminer.

Petit lot de consolation, si l’on peut dire, 343 Industries vise aussi désormais le mois d’août prochain pour permettre aux joueurs de rejouer les missions de la campagne. Par ailleurs, le studio espère pouvoir lancer le mode Force en bêta ouverte dans le courant du mois de septembre.

Nul doute que ces nombreux reports vont faire grogner les joueurs de Halo Infinite, déjà bien frustrés, mais Joseph Staten, directeur de la création, déclarait que 343 faisait de son mieux pour proposer ses nouvelles fonctionnalités rapidement tout en protégeant la santé de son équipe : “Nous savons que nous devons livrer plus de contenu et plus de fonctionnalités plus rapidement”, expliquait Joseph Staten. “Mais nous devons parfois ralentir pour rester en bonne santé et pouvoir avancer plus rapidement par la suite. Mais nous cherchons aussi activement d’autres manières d’accélérer les choses.”