Halo Infinite : Heroes of Reach, la première saison du mode multijoueur free-to-play est lancée

La bêta multijoueur de Halo Infinite est disponible dès maintenant pour toutes et tous.

Pour remercier la communauté Xbox du monde entier et célébrer les 20 ans de la marque au X vert, le studio américain 343 Industries a décidé de lancer la bêta multijoueur de Halo Infinite, ainsi que la saison 1 baptisée Heroes of Reach, trois semaines en avance sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC (Windows). Celle-ci sera également accessible via le Xbox Cloud Gaming très bientôt. La progression des joueurs sera par ailleurs conservée lors du lancement officiel de Halo Infinite qui est prévu pour le 8 décembre prochain.

Joseph Staten, directeur créatif chez 343 Industries, a déclaré : “Lorsque vous commencerez à jouer à la bêta du mode multijoueur, vous remarquerez dans l’interface utilisateur du Battle Pass que la saison 1 durera jusqu’en mai 2022, ce qui représente un changement par rapport à notre objectif initial qui était de lancer une nouvelle saison tous les trois mois. Nous avons pris la décision de prolonger la saison 1 pour nous donner plus de temps afin de nous assurer que la saison 2 répond à nos critères de qualité élevés et pour que nous puissions terminer le développement de la saison 2 d’une manière saine et durable pour notre équipe. Il est important de noter qu’avec l’extension de la saison 1, nous ne nous contentons pas d’étendre notre plan original. En effet, nous avons profité de l’occasion pour ajouter des événements, des éléments de personnalisation et d’autres contenus à la saison 1 afin d’en faire une expérience encore plus riche du début à la fin. Par exemple, pendant toute la première semaine de lancement, vous pouvez vous connecter à Halo Infinite pour débloquer une collection gratuite de cosmétiques concernant le 20ème anniversaire de la licence. Après cette période de récompenses gratuites, le début de notre événement d’ouverture de la saison 1, ‘Fracture Tenrai’, sera lancé le 23 novembre 2021. Ce sera la première des nombreuses occasions de gagner les pièces d’armure sur le thème des samouraïs de la saison 1 et d’autres articles de personnalisation. En janvier 2022, après que vous aurez tous eu l’occasion de jouer à la campagne solo de Halo Infinite, vaste et pleine d’aventures et que l’équipe aura eu l’occasion de recharger ses boucliers énergétiques pendant les vacances, nous aurons plus de détails à partager sur le calendrier des événements de la saison 1 ainsi que sur nos plans de sortie de la saison 2, de la campagne en coopération et de Forge.”

Un trailer pour Halo Infinite : Heroes of Reach

La première saison d’Halo Infinite, Heroes of Reach, se déroulera jusqu’au 2 mai 2022. Le Battle Pass d’Infinite propose des tickets gratuits et premium représentant plus de 100 objets à débloquer. Si vous achetez un Halo Infinite Premium Battle Pass, il n’expirera pas – donc si vous vous lancez plus tard dans la saison ou ne pouvez pas le terminer d’ici mai, pas de soucis – vous pourrez progresser à votre guise. Commencez à jouer dès aujourd’hui pour créer votre propre Spartan personnel en débloquant des pièces d’armure supplémentaires, des charmes d’armes, des visières, des revêtements, des emblèmes, des effets d’armure et plus encore ! Et, fidèle au thème de cette saison, vous pourrez débloquer des kits d’armure pour chacun des héros originaux de Halo : Reach.