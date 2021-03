Halo Infinite dit non au monde ouvert

Le studio américain 343 Industries affirme que Halo Infinite ne sera pas un jeu en monde ouvert comme Grand Theft Auto, The Witcher ou encore Assassin's Creed.

Toujours prévu pour le courant de l’année sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Halo Infinite n’a jamais été pensé pour être un monde ouvert bien que la démonstration technique de l’année dernière ait pu donner cette impression. D’après les dires de John Junyszek, le community manager de 343 Industries, elle visait surtout à illustrer la taille et l’ouverture de certains niveaux. Néanmoins, les fans peuvent s’attendre à retrouver certains aspects du premier opus de la licence comme l’exploration de plusieurs lieux grands et ouverts pour accomplir des objectifs annexes. Plusieurs biomes comme des marécages, des grottes profondes ou des zones dévastées par des affrontements serviront à enrichir le côté vivant du FPS. Ne comptez pas sur la présence d’animaux sauvages dangereux dans la nature. Enfin, le biome de base sera fortement inspiré des environnements du nord-ouest du Pacifique.

De nouvelles révélations sur Halo Infinite de 343 Industries

Les rencontres aléatoires de Halo Infinite seront générées en fonction des déplacements du Master Chief. A pied, les affrontements impliqueront des troupes de soldats ennemis, alors que les adeptes des moyens de transport de la licence seront amenés à croiser de nombreuses patrouilles véhiculées. Si un cycle jour/nuit dynamique impactera le comportement de certains adversaires comme les grunts qui s’endorment la nuit, un système de météo et de simulation de vent auront eux aussi de lourdes conséquences durant l’aventure. Enfin, les cinématiques de Halo Infinite tournant sur le moteur graphique Slipspace Engine seront affectées pour les conditions météorologiques.