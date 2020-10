Halo Infinite : Chris Lee se retire du projet et quitte 343 Industries

En charge de la production et de la direction créative d'Halo Infinite depuis le début du développement, Chris Lee abandonne ses fonctions.

Rien ne va plus pour Halo Infinite. Après avoir essuyé les départs du directeur créatif Tim Longo et de la productrice exécutive Mary Olson en août 2019, le studio américain 343 Industries avait subi les foudres des fans de la première heure suite à une présentation totalement ratée sur Xbox Series X au point d’entraîner un report pour l’année prochaine, tout en bénéficiant de l’aide de plusieurs équipes externes en support ainsi que le recrutement de Joe Staten pour diriger le développement de la campagne et Pierre Hintze pour la conception du multijoueur.

Bloomberg scoop: Halo Infinite director and longtime 343 executive Chris Lee has left the project. This is the second Halo Infinite director to depart in two years, and another sign of the game's turbulent development. https://t.co/JmuSDQK87x — Jason Schreier (@jasonschreier) October 28, 2020

Si Microsoft tente de faire profil bas depuis ces derniers événements, Chris Lee, ancien membre de Bungie et l’un des principaux dirigeants de 343 Industries depuis maintenant quatre ans, vient de rajouter de l’huile sur le feu en quittant la filiale des Xbox Game Studios : “Je me suis retiré de Halo Infinite et je recherche d’autres opportunités. Je crois en l’équipe, je sais qu’elle sortira un grand jeu et c’est le bon moment pour moi de me retirer“. Malgré ce départ, ce dernier travaille toujours pour la firme de Redmond même si rien ne peut empêcher un départ pour la concurrence d’ici les prochains mois : “Chris Lee reste un employé de Microsoft et bien qu’il se soit éloigné de Halo Infinite pour le moment, nous apprécions tout ce qu’il a fait pour le projet à ce jour.”

Halo Infinite pourrait sortir en deux temps, le solo et le multijoueur séparé ?

Phil Spencer, le patron de la division Xbox, ne s’interdit pas la possibilité de couper Halo Infinite en deux afin de faciliter le développement : “Bonnie Ross, responsable de la franchise Halo, et l’équipe de 343 Industries sont chargés de prendre ce type de décision. Mais nous souhaitons nous assurer que les joueurs aient une expérience Halo complète et ambitieuse. Je pense que nous pouvons étudier des options comme celle-ci. Donc, oui, je pense que c’est quelque chose qui se réfléchit, mais nous voulons nous assurer que nous le faisons correctement.“