Halo Infinite ajoute une playlist dédiée Slayer

Halo Infinite s'offre une playlist Slayer en attendant la campagne co-op et Forge.

Parmi les licences les plus emblématiques de la plate-forme Xbox, on pourrait facilement citer Halo. La saga n’en finit plus de ravoir les joueurs depuis le début des années 2000. Opus après opus, c’est un vrai bonheur que d’arpenter l’univers dans cet énorme conflit entre les quatre grandes factions que sont l’UNSC, l’Alliance Covenante, le Parasite ainsi que la civilisation Forerunner. Halo Infinite ne fait pas exception, les fans sont ravis, malgré quelques manques à l’heure actuelle.

L’un des meilleurs – ou tout du moins des plus populaires – modes jeu multijoueur de Halo arrive sur Halo Infinite plus tôt que vous ne le penseriez. En effet, comme l’annonçait Windows Central, le directeur de la communauté de 343 Industries, Brian Jarrard, confirmait qu’une playlist dédiée Slayer arrive dès aujourd’hui, ce mardi 14 décembre, dans le cadre d’une mise à jour. Il s’agit d’un mode “basique” et non pas des variantes que 343 Industries souhaite lancer après les vacances de fin d’année, mais les développeurs ont prévu de “renforcer et étendre” cette fonctionnalité dans le futur.

Cette playlist Slayer arrive en même temps que trois autres options promises depuis longtemps, à savoir Fiesta, FFA et Tactical Slayer (SWAT). La mise à jour d’aujourd’hui viendra aussi supprimer ou tout du moins faciliter les prérequis pour les défis existants tout en en ajoutant de nouveaux pour ces nouvelles playlists. Il y a aussi une nouvelle catégorie de défis basée sur les scores du joueur, ceci pour mieux refléter vos performances dans le jeu. À noter, il ne s’agit là que d’un “premier pas” vers un système de comptage de points basé sur les performances bien plus efficace et réaliste, si l’on peut dire.

en attendant la campagne co-op et Forge

Si cette mise à jour et ces nouveautés sont effectivement les bienvenues, elles ne satisferont très probablement pas les fans qui attendent d’autres fonctionnalités annoncées depuis longtemps, comme la campagne en coopération ou Forge. Celles-ci n’arriveront pas avant la mi-2022, au plus tôt. Cela étant dit, cette sortie de la playlist Slayer montre que 343 Industries fait son possible pour satisfaire les fans, et ce même si cela signifie, à l’heure actuelle, proposer quelques “petits” extras, en attendant ce que tout le monde attend.