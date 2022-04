Halo Infinite : 343 Industries reconnaît que le suivi est à la peine

Porte-étendard du jeu service sur les consoles Xbox de Microsoft, Halo Infinite est loin d'être alimenté efficacement pour améliorer la rétention des joueurs.

Brian ‘ske7ch’ Jarrard, responsable de la communication au sein du studio américain 343 Industries, comprend les mauvais retours des joueurs sur le suivi de Halo Infinite. Un grand changement est bien prévu, mais cela demande du temps : “Il y a beaucoup de défis et de contraintes. Nous ne sommes clairement pas satisfait de ne pas pouvoir répondre aux attentes des joueurs et de la communauté, c’est une situation difficile qui va demander du temps à l’équipe. Pour l’instant, l’accent est mis sur la deuxième saison et nous aurons plus d’informations à partager à ce sujet dans les semaines à venir. Pendant ce temps, la planification de la production, le calcul des coûts ou encore l’embauche sont en cours, ce qui ne facilite vraiment pas les mises à jour régulières et détaillées. Nous comprenons que la communauté est tout simplement à bout de patience et, franchement, je pense qu’elle en a assez des paroles. Nous avons juste besoin d’un peu de temps pour que l’équipe règle les détails et ensuite nous pourrons partager autant que possible.”

Si la communauté a fondu comme neige au soleil (moins de 10.000 utilisateurs simultanés sur PC via Steam), certains fans ne peuvent s’empêcher de manifester leur mécontentement vis-à-vis de la gestion de 343 Industries sur les réseaux sociaux comme Visco0825 : “Je suis désolé mais qu’est-ce qu’il se passe ici ? Comment, cinq mois après le lancement, est-ce que les choses peuvent encore être aux stades de l’embauche et de la planification ?” et TimeGlitches : “Ne le prenez pas mal, mais comment votre studio, qui compte des centaines de développeurs, peut-il avoir des problèmes comme ça pour sortir de nouvelles cartes, de nouveaux modes et des cosmétiques ? Ce n’est pas demander un repas cinq étoiles. C’est simplement le minimum.”

Le mode Forge se fait toujours désirer pour le multijoueur de Halo Infinite

Le multijoueur de Halo Infinite a été lancé en décembre 2021 sans le mode Forge qui permet aux joueurs de créer leurs propres cartes et types de jeu. Cela était attendu par la communauté, puisque le retard de Forge a été annoncé l’été dernier, mais un autre retard de la fonctionnalité a été confirmé plus tard lorsque 343 Industries a prolongé la première saison du multijoueur de Halo Infinite, qui devait initialement se terminer au début de cette année, jusqu’en mai prochain.

Pour le moment, Forge est actuellement testé par un petit groupe de créateurs de la communauté et est toujours prévu pour la troisième saison du multijoueur de Halon Infinite. Celle-ci pourrait arriver à la fin de l’année.