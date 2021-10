Halo Infinite : 343 Industries présente Escharum, le chef des Parias

Escharum est prêt à se battre contre le Master Chief.

Dans l’univers de Halo, Escharum est un éminent chef de guerre Jiralhanae au sein des Parias, et a hérité du poste de commandant en second après la mort de Decimus. En l’absence d’Atriox, fondateur et chef de la faction, Escharum est monté en puissance au sein des Parias et a mené celle-ci à la victoire contre l’United Nations Space Command (UNSC) à la fin de 2559, parvenant à prendre le contrôle de Zeta Halo. Il était également l’ancien daskalo, ou mentor, d’Atriox.

Le conflit a causé d’importants dommages à l’Installation 07 ainsi que de lourdes pertes pour l’UNSC. L’intenable Escharum a gardé le contrôle de l’installation dans les mois qui ont suivi, menant les Parias une fois de plus dans un nouveau conflit contre la principale faction humaine qui représente la branche militaire, scientifique et d’exploration de l’Unified Earth Government (UEG) avec l’aide de John-117, qui n’est autre que le célèbre Master Chief. Une transmission holographique entre le Spartiate et le chef des Parias annonce d’ailleurs un affrontement qui est décrit comme un “véritable test des légendes”.

Escharum, le méchant de Halo Infinite

Halo Infinite sera disponible dès le 8 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC.