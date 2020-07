Halo Infinite : 343 Industries dévoile l’illustration de la jaquette du nouvel opus

Une nouvelle illustration pour Halo Infinite avant sa présentation lors du Xbox Games Showcase de Microsoft.

Quelques heures avant l’événement Xbox Games Showcase où Microsoft va mettre en avant ses exclusivités first-party, le studio 343 Industries a décidé de se montrer impatient en levant le voile sur l’image qui ornera les boîtiers de Halo Infinite d’ici les prochains mois. Au programme : la star de la licence, le numéro 117 de la combinaison emblématique du Master Chief, plusieurs personnages visibles dans le reflet du casque du soldat cybernétique, un appareil sur le poignet gauche qui pourrait faire office de grappin, des feux de signalement, un décor toujours aussi mystérieux et un vaisseau.

L’artwork inédit de Halo Infinite en plusieurs formats

Halo Infinite est prévu pour la fin de l’année sur Xbox Series X, Xbox One et PC (Windows 10).

Halo Infinite, un jeu service avec une forte composante multijoueur ?

Dans une récente interview accordée à Polygon, Phil Spencer, le patron du gaming chez l’éditeur américain Microsoft, laisse entendre que le nouveau Halo pourrait prendre la forme d’un jeu service, à voir si cela concerne uniquement le mode multijoueur ou le titre dans son ensemble : “Avec la Master Chief Collection, les développeurs ont découvert certains des avantages que procure le fait de ne pas demander à nos clients de prendre une décision entre jouer à tel ou tel épisode de la licence Halo. D’une certaine manière, je trouve que les jeux de la compilation sont presque en concurrence les uns avec les autres. Et vous pouvez également le voir avec certaines des licences annualisées disponibles sur le marché. Et même si Halo n’est clairement pas annualisé, vous vous rendez compte de la quantité d’énergie que vous dépensez à essayer de faire passer les consommateurs, qui sont déjà en train de jouer à votre jeu, vers une nouvelle version de votre jeu. Je pense que le jeu vidéo a évolué et l’idée est désormais que nos clients sont nos clients et nous devrions respecter où ils sont. C’est un peu la même chose avec notre message concernant Xbox et je pense que vous vous en rendrez compte quand vous verrez comment nous parlons d’Infinite et quand vous découvrirez la structure de ce qu’est le jeu en lui-même.”

L’année dernière, Kiki Wolfkill, la responsable du transmédia pour la licence Halo au sein de 343 Industries, avait également sous-entendu un tel modèle pour Halo Infinite : “Nous devons être capables de changer le contenu rapidement. Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre trois ans à chaque fois que nous sortons un nouveau produit et que ce produit serve de ‘boîte noire’ car les jeux auxquels jouent les jeunes changent chaque semaine.“