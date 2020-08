Halo Infinite : 343 Industries confirme que le mode multijoueur sera free-to-play

Le mode multijoueur d'Halo Infinite sera bien disponible en free-to-play et profitera d'un framerate de 120 images par seconde sur Xbox Series X.

Alors que Halo Infinite est attendu pour la fin de l’année sur Xbox Series X, Xbox One et PC (Microsoft Store), tout en étant jouable dès son lancement via le Xbox Game Pass, le studio 343 Industries, qui doit déjà faire avec les nombreuses critiques des joueurs sur les réseaux sociaux depuis l’événement Xbox Games Showcase, a souhaité rebondir sur les rumeurs concernant le modèle économique free-to-play pour le mode multijoueur. Comme l’avaient déjà fait savoir certains insiders et spécialistes de l’industrie, la filiale des Xbox Game Studios va bien rendre le multijoueur du nouveau Halo accessible à tous.

Halo is for everyone. We can confirm #HaloInfinite multiplayer will be free-to-play and will support 120FPS on Xbox Series X. More details will be shared later! pic.twitter.com/9bIrppFiON — Halo (@Halo) July 31, 2020

Du free-to-play pour Halo Infinite, une nouveauté inattendue

Une nouveauté qui ne va pas enchanter tout le monde dans la mesure où l’éditeur américain Microsoft ne va pas manquer l’occasion d’intégrer des microtransactions, surtout que le but serait de lui assurer un suivi pendant au moins 10 ans comme Destiny, mais également parce que les titres free-to-play nécessitent un abonnement Xbox Live Gold sur Xbox One et donc prochainement sur Xbox Series X si l’abonnement payant de la firme de Redmond ne change pas. Enfin, le 120fps est lui aussi remis en question par les fans. Pour eux, rien de mieux que le 30fps si c’est pour avoir un jeu avec une qualité graphique optimale. Tout le contraire de Halo Infinite dans l’immédiat, sachant que même le Ray Tracing arrivera plus tard que prévu sur la nouvelle console de Microsoft.

Du Battle Royale dans Halo Infinite ?

Si 343 Industries avait déclaré l’année dernière qu’un mode BR n’était pas en cours de développement, le site officiel japonais de Xbox qualifie pourtant Halo Infinite de Battle Royale. Reste à savoir si c’est un mode indépendant ou rattaché au multijoueur qui sera free-to-play. Le genre Battle Royale s’est imposé comme un nouveau standard, il ne serait donc pas étonné qu’une licence aussi emblématique que Halo chez Microsoft s’y attaque.