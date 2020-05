Half-Life: Alyx permet d’ajouter près d’un million de nouveaux joueurs VR sur Steam

Ce n'est un secret pour personne. La démocratisation de la réalité virtuelle passera par des appareils abordables et des jeux et logiciels réussis et déjà populaires. Une licence comme Half-Life pouvait certainement grandement aider.

Half-Life : Alyx semble avoir donné un sérieux coup de boost au jeu vidéo en réalité virtuelle. C’est tout du moins ce qui ressort d’une nouvelle analyse des données de Valve et de Steam. Les fans de la licence culte auraient répondu présent pour découvrir ce nouvel opus en réalité virtuelle. Et les chiffres sont assez impressionnants.

Half-Life : Alyx pousse à l’adoption d’un casque VR sur Steam

Le site Road to VR a compulsé des données historiques ainsi que des données directes de Valve pour calculer que les utilisateurs de Steam ont enregistré pas moins de 950 000 nouveaux casques de VR en Avril, une augmentation très nette par rapport au mois de Mars. Bien que les données de Steam ne précisent pas combien de ces casques sont effectivement tous neufs – il est possible que certains aient simplement été liés à Steam pour la première fois durant ce mois -, il est clair que Half-Life : Alyx a poussé à l’adoption d’un tel équipement comme jamais jusqu’à présent.

Les données fournissent aussi des indictions quant aux modèles de casques utilisés par les joueurs pour jouer. Le plus grand bénéficiaire de ce joli bond serait apparemment l’Oculus Quest, dans la part de marché aurait doublé en Avril. La récente possibilité de pouvoir utiliser le Quest comme casque PC pourrait avoir décidé un certain nombre de joueurs à investir, juste avant le lancement de Alyx le 23 Mars dernier. Le casque de Valve, Index, a lu aussi progressé mais dans des proportions moindres. Son tarif élevé étant très probablement le principal frein. Oculus et HTC sont les plus grands représentés, avec 44,6% et 30,3% respectivement.

Et cela pourrait donner des idées aux développeurs

Tout cela pourrait évidemment aider à démocratiser les jeux en réalité virtuelle mais il faudra encore longtemps avant que cette technologie ne soit vraiment implantée parmi les joueurs Steam. Même avec 2,7 millions de casques connectés, seul un peu plus de 1,9% ont un casque VR. Le succès de Half-Life : Alyx pourrait en tous les cas pousser les développeurs à concevoir davantage de jeux VR. À suivre !