Half-Life : Alyx devrait bien arriver sur PC en mars prochain

Valve annonce que le développement de la préquelle Half-Life : Alyx en VR est pratiquement terminé.

Les artistes, programmeurs et animateurs Robin Walker, Jamaal Bradley, David Feise, Greg Coomer, Corey Peters, Erik Wolpaw, Tristan Reidford, Chris Remo, Jake Rodkin et Kaci Aitchison Boyle de l’éditeur américain Valve se sont récemment réunis sur Reddit pour donner des informations aux fans de Half-Life concernant l’opus Alyx. Le développement se passe vraiment bien et il est peu probable qu’un report soit annoncé : “À l’exception de quelques ajustements à la toute dernière scène, le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que des testeurs, ont joué à l’ensemble du jeu plusieurs fois. À l’heure actuelle, nous polissons le jeu et corrigeons principalement les bugs, et nous en sommes au stade où nous espérions être. Nous sommes convaincus que nous respecterons notre période de sortie voulue (…) Notre plan est de sortie des vidéos de gameplay qui mèneront jusqu’au lancement. Le but est de les utiliser pour montrer, non seulement les mécaniques de jeu, mais aussi les éléments spécifiques à la VR, comme différentes options de mouvement.”

La licence Half-Life est importante pour Valve

La plus grosse équipe (80 personnes actives) qu’il y ait jamais eu à Valve travaille sans relâche sur Half-Life : Alyx, le nouveau jeu en réalité virtuelle. Il y aura de vrais moments d’horreur, ainsi que la présence de personnages connus. La sortie est toujours prévue pour mars prochain sur Steam. Il sera compatible sur les casques Valve Index, Oculus Rift, Windows Mixed Reality et HTC Vive. En parallèle, des produits dérivés Half-Life seront commercialisés. A noter que le SDK du moteur Source 2 devrait être proposé à la communauté afin qu’elle puisse exploiter sa créativité au maximum. Enfin, Merle Dandridge, la doubleuse originelle d’Alyx Vance, n’a pas été rappelée par Valve pour ce projet, tout comme le compositeur Kelly Bailey qui a été remplacé par Mike Morasky (Portal, Left 4 Dead et Team Fortress).

La durée de vie de Half-Life : Alyx

Les développeurs sont formels (certains ayant d’ailleurs travaillé sur le premier opus), Half-Life : Alyx aura une durée de vie similaire à celle de Half-Life 2. Concernant le gameplay, les armes du jeu ne nécessitent l’usage que d’une seule main : “Nous avons quelques systèmes d’inventaire et de sélection d’armes, tous conçus dans le but de garder le plus possible les yeux des joueurs sur l’environnement. Nous avons un système d’inventaire contextuel “au-dessus de l’épaule” pour les munitions directement sur votre main, votre main armée a une fonction de sélection d’arme rapide, et nous avons quelques sacs de poignet pour certains des autres articles.“