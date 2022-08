Hades quitte le Game Pass le 31 août

Hades quitte le Xbox Game Pass le 31 août. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, c'est le moment parfait.

Le Xbox Game Pass permet à ses abonnés de profiter d’une sélection de jeux “gratuitement”, sélection renouvelée fréquemment. L’occasion parfaite pour découvrir des jeux, récents ou moins récents, à moindre frais. Certains titres sont évidemment plus intéressants que d’autres. D’autant que le Game Pass compte à son catalogue quelques pépites. C’est le cas du jeu Hades qui, malheureusement, quittera le service dans quelques jours.

L’un des meilleurs jeux, sans conteste, de l’année 2020 s’apprête à quitter le Xbox Game Pass. À compter du 31 août, Hades, de Supergiant Games, ne sera plus disponible via le service de jeu vidéo par abonnement de Microsoft. Si vous n’y avez pas encore joué, sachez que Hades est une vraie pépite. C’est un action RPG réalisé par l’équipé à qui l’on doit déjà Bastion, Transistor et Pyre. Rares sont les jeux qui offrent une expérience aussi cohérente que Hades. Le dessin, la musique, les éléments de gameplay, tous participent à s’élever les uns les autres. Hades peut aussi paraître très difficile, mais il ne vous semblera jamais injuste.

Ce n’est que l’un des jeux qui quitteront le Game Pass le 31 août. Parmi les autres jeux dont il faudra se séparer, on pourrait citer Myst, Spiritfarer, Two Point Hospital et What Remains of Edit Finch. Et malheureusement, en août, il n’y aura pas beaucoup de jeux vraiment dignes d’intérêt pour remplacer ceux-ci, mais si Hades a su vous toucher, si vous êtes fans de la mythologie grecque, vous pourrez tester Immortals Fenyx Rising de Ubisoft. C’est un action RPG en monde ouvert avec un sens de l’humour des plus irrévérencieux.

Nul doute en tous les cas que le catalogue du Xbox Game Pass sera plaire aux fans, quels qu’ils soient ! Bon jeu !

PSA: Hades will be leaving @XboxGamePass and @XboxGamePassPC later this month on August 31, so get those escape attempts in while you still can! Thank you to everyone who's battled through the Underworld over the past year!

— Supergiant Games (@SupergiantGames) August 17, 2022