Hades est le premier jeu vidéo à remporter un Hugo Award

Les jeux vidéo, comme les films pour le cinéma, les livres ou même les séries TV, ont, eux aussi, droit à des récompenses en bonne et due forme chaque année. On pourrait par exemple citer les Game Awards. Et chaque cérémonie est l’occasion de se replonger dans les jeux sortis durant l’année écoulée, de se souvenir de ce qu’ils avaient à offrir, voire de rallonger sa liste de jeux à faire. Hades n’a cessé de faire sensation depuis sa sortie fin 2020. Et il fait encore parler de lui aujourd’hui.

Plusieurs mois après l’annonce officielle des finalistes, un jeu vidéo a remporté un Hugo Award pour la toute première fois. Gizmodo rapporte due le jeu Hades de Supergiant Games a gagné le titre de Meilleur Jeu Vidéo, faisant ainsi mieux que des jeux comme Animal Crossing ou The Last of Us : Part II, parmi d’autres. Le prix Hugo (Hugo Award) est un prix littéraire américain créé en 1953 et décerné chaque année aux meilleures œuvres de science-fiction et de fantasy de l’année écoulée.

Le directeur créatif du jeu, Greg Kasavin, a tenu un discours à distance pour recevoir ce prix, se disant extrêmement “reconnaissant” envers les organisateurs de reconnaître ainsi le travail dans l’industrie du jeu vidéo.

Hades est disponible depuis septembre 2020, peu de temps avant que les Hugo Awards n’annoncent la création d’une catégorie jeu vidéo, en novembre de cette même année. Le titre est n’arrivé sur les consoles PlayStation et Xbox qu’en août 2021, mais l’accueil fut une fois encore très bon, grâce à son gameplay de roguelike nerveux, une composante narrative solide et des mécaniques qui récompensent les répétitions.

Nul ne sait si d’autres jeux vidéo auront la possibilité de remporter un Hugo Awards. En effet, le Prix Hugo n’a, pour l’heure, pas communiqué quant à la création permanente de cette catégorie jeux vidéo. Toujours est-il que le Prix Hugo s’est considérablement étendu ces dernières années pour prendre notamment en considération le contenu numérique comme les podcasts et le streaming vidéo. Il ne serait donc pas surprenant de voir les jeux vidéo présents de manière permanente…

Wish I could have attended the #HugoAwards in person. I wasn't able to make an acceptance speech there on behalf of the team though did have a few words here. I'm grateful that the awards are recognizing work in this category, much less the work we did! pic.twitter.com/S9bfSp1i8H

— Greg Kasavin (@kasavin) December 19, 2021