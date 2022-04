Habbo s’apprête à lancer son métavers avec des NFT, du play-to-earn et de la tokenomics

Spécialisée dans le divertissement interactif et social, la société finlandaise Sulake va élargir l’univers de Habbo par le biais d'un nouveau serveur web 3.0.

Une décennie après le lancement d’une version entièrement localisée pour les turcophones, un dixième hôtel se prépare à envahir le célèbre monde virtuel pour les adolescents comptant des abonnés dans plus de 115 pays et plus de 850.000 utilisateurs actifs chaque mois. Basé sur un métavers qui profitera d’une intégration complète en web 3.0 dans le courant de l’année, Habbo X sera un espace distinct où les communautés Habbo et NFT pourront échanger et posséder leurs chambres tout en créant leurs propres jeux monétisés et play-to-earn.

“Le lancement de Habbo X est le fruit de notre volonté de proposer aux résidents Habbo, qu’ils soient là depuis longtemps ou non, des fonctionnalités innovantes rendues possibles grâce au web 3.0“, a déclaré Jurriaan van Teunenbroek, vice-président des jeux et des contenus chez Azerion (maison-mère de Sulake). “Avec cette nouvelle technologie, nous pouvons récompenser nos joueurs Habbo et nos créateurs de contenu d’une manière qui n’était pas possible auparavant“. Valtteri Karu, directeur général de Sulake, ajoute : “Habbo a toujours été à l’avant-garde en matière de création de communautés virtuelles pour les joueurs sociaux et créatifs, et nous voulons continuer dans cette voie avec l’adoption des nouvelles technologies blockchain.Notre objectif est de faire de Habbo un pionnier social d’infinies possibilités grâce au métavers web 3.0.“