Gwent : Rogue Mage, la première extension solo de Gwent : The Witcher Card Game

Gwent : The Witcher Card Game s'offre une expérience solo avec Gwent : Rogue Mage.

Auparavant connu sous le nom de Projet Golden Nekker, Gwent : Rogue Mage se déroule des centaines d’années avant que Geralt et d’autres sorceleurs ne parcourent le continent, lorsque la Conjonction des Sphères a amené des rangs infinis de monstres dans le monde. L’humanité avait besoin d’une chance de combattre leur assaut pour survivre : “Suivez les pas d’un jeune mage ambitieux, Alzur, et de sa compagne, Lily, qui se lancent dans une quête dangereuse pour créer une arme vivante qui éradiquera la menace des monstres une fois pour toutes.”

Un trailer pour Gwent : Rogue Mage

Gwent : Rogue Mage est disponible sur PC (GOG/Steam) et Mac ainsi que sur iOS et Android. La version deluxe propose la bande-son officielle de Rogue Mage, trois looks alternatifs pour Alzur, ainsi que des goodies numériques à utiliser dans Gwent : The Witcher Card Game en plus de l’extension elle-même. Le gameplay de Rogue Mage combine les meilleurs éléments des jeux de roguelike, de deckbuilding et de stratégie avec les mécanismes uniques des batailles de cartes Gwent. Dans la peau d’Alzur lui-même, les joueurs doivent se frayer un chemin à travers une terre périlleuse, se battre pour atteindre des monstres légendaires et récolter de précieux mutagènes pour alimenter leurs expériences.

Les défis qu’ils devront relever en cours de route nécessiteront l’utilisation habile de puissants sorts et de ressources de combat représentés par un vaste arsenal de centaines de cartes. Celles-ci peuvent être améliorées pour devenir encore plus puissantes, et être enchaînées en combos pour des résultats dévastateurs. En progressant dans l’aventure, les joueurs auront la possibilité de gagner des trésors légendaires, de débloquer des exploits et de grimper dans les classements en ligne, ainsi que de personnaliser la difficulté du jeu grâce à des dizaines de modificateurs. En raison de son envergure et de sa nature solo, Rogue Mage est commercialisé séparément de Gwent : The Witcher Card Game. Une connexion internet et le client multijoueur de Gwent ne sont pas nécessaires pour jouer – l’extension peut être lancée entièrement en mode hors ligne à tout moment. A noter que les joueurs peuvent utiliser la cross-save, ce qui permet de transférer leur progression sur toutes les plateformes prises en charge lorsqu’ils sont connectés via un compte GOG.