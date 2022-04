Gwent : le spin-off standalone solo sera une exclusivité PC et mobiles

Contrairement à Thronebreaker : The Witcher Tales, Project Golden Nekker fera sans les consoles de Sony, Microsoft et Nintendo.

Dans la continuité de l’arrêt du développement de Gwent sur PS4 et Xbox One, le game director Vladimir Tortsov annonce que Project Golden Nekker (nom de code) ne sortira pas sur consoles : “Nous avons abandonné les consoles pour une bonne raison. Il y avait évidemment du positif à leur sujet, sinon il ne serait pas sorti sur consoles en premier lieu, mais pour les jeux live service avec des mises à jour fréquentes, c’était une expérience vraiment difficile. En résumé, puisque nous ne sommes plus là, nous ne prévoyons pas de porter l’un de nos spin-offs sur consoles pour le moment.”

Project Golden Nekker, le spin-off de Gwent : The Witcher Card Game

Alors que Thronebreaker : The Witcher Tales est également un spin-off solo, prenant la forme d’un RPG où les joueurs se battent à l’aide de cartes Gwent, Project Golden Nekker sera quelque chose d’entièrement différent. Le studio polonais CD Projekt RED avait d’ailleurs révélé en début d’année que son objectif est de fournir une expérience solo captivante différente de la version multijoueur principale de Gwent : The Witcher Card Game. A noter que la sortie est toujours fixée pour fin 2022.