Gwent : le jeu de cartes de CD Projekt RED est disponible sur Android

Dernière plateforme à en profiter après les iPhone et iPad d'Apple, les consoles de Sony et Microsoft et bien entendu les ordinateurs personnels, Android finit par rejoindre le mouvement.

Le Trading Card Game (TCG) de CD Projekt RED, le studio derrière le développement de The Witcher et de Cyberpunk 2077, est un véritable succès. Lancé en bêta en mai 2017, le jeu ne se borne pas à être uniquement multijoueur et propose une campagne solo, fait suffisamment rare pour être noté. Le jeu a beaucoup évolué depuis 2017, ayant profité d’une refonte totale en 2018 qui permettait de retravailler l’ambiance, plus proche de The Witcher, ainsi que certaines mécaniques comme le coin flip et de préparer la venue de la campagne Thronebreaker après le succès de l’épisode Homecoming. Entretenant toujours son jeu de cartes, CDPR a ajouté en mars 2019 de nouveaux défis avec l’apport de 100 nouvelles cartes à travers l’extension Crimson Curse. Le même mois, le développeur annonçait le portage du jeu sur iOS, le mobile étant un marché très porteur, pour une sortie à la fin du mois d’octobre. Android représente près de 80% des parts de marché, aussi il est étonnant que viser cet OS n’est pas été la priorité des développeurs.

Un portage qui a ses avantages

Une fois achevé, CDPR s’est concentré sur le développement d’un portage pour Android, pour la même raison, alors que les versions consoles de Gwent ne bénéficient plus de mises à jour depuis le 9 décembre dernier. Les avantages sont évidemment de pouvoir emporter sa partie partout avec soi, mais cela va plus loin que ça, le jeu offrant une fonction cross-play permettant de jouer avec les joueurs PC et iOS. Les joueurs peuvent également utiliser leur compte GOG.com afin de retrouver leur progression ainsi que les achats et les récompenses obtenus par le passé.

Des bonus toute la semaine

Le communiqué de presse du studio explique que “pour célébrer la sortie, si vous vous connectez à la version Android de GWENT avant le 31 mars à midi CEST, vous recevrez un Baril premium ultime gratuit. Si vous vous êtes pré-enregistré plus tôt, vous recevrez également l’avatar du Golem Impérial dès votre connexion. De plus, des récompenses quotidiennes supplémentaires seront disponibles pour toutes les versions de GWENT tout au long de la semaine de lancement.” Gwent est disponible pour tous les appareils équipés d’Android 7.0 au moins et de 1,5 Go de RAM sur le Play Store.