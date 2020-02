Gwent : le JCC de The Witcher va enfin arriver sur Android

Après une exclusivité temporaire sur iOS, CD Projekt RED annonce que le portage Android de Gwent : The Witcher Card Game sortira le mois prochain.

Dès le 24 mars prochain, les fans de The Witcher pourront tester la version Android du jeu de cartes à collectionner Gwent. Comme sur iOS, les commandes ont été réimaginées pour les interfaces tactiles. Les préinscriptions de Gwent sont d’ailleurs ouvertes sur Google Play et permettent de mettre la main sur un avatar exclusif (Imperial Golem). A noter que Gwent : The Witcher Card Game sur Android sera cross-play avec les portages PC et iOS. Les joueurs pourront utiliser leur compte GOG.com afin de retrouver leur progression ainsi que les achats et les récompenses obtenus par le passé.

GWENT on Android is almost here!

Pre-register on Google Play now: https://t.co/xt7iMsM0Y3 pic.twitter.com/TJuO2XiG0y — GWENT (@PlayGwent) February 13, 2020

Le contenu de la mise à jour 5.1 de Gwent : The Witcher Card Game

Les développeurs de CD Projekt RED font un point sur la mise à jour de Gwent : “Pour cette mise à jour, nous nous sommes concentrés sur l’équilibrage et avons remanié un grand nombre de cartes existantes appartenant principalement aux factions de Skellige et du Syndicat. À partir de cette mise à jour, nous n’offrirons plus la valeur totale de fragmentation des cartes retravaillées.”

Corrections

Nous avons ajouté des bruitages manquants pour des cartes premium de l’extension Merchants of Ofir

L’infobulle de Tenace a été modifiée

L’infobulle de la Mandragore a été modifiée

Dans la fenêtre de choix du jeu, le bruitage de la capacité de chef se déclenchera uniquement lorsque vous arriverez du menu principal et que vous sélectionnerez un nouveau jeu

Il est possible d’annuler le déclencheur de bénéfice. Les cartes nécessitant une cible et possédant une capacité Bénéfice (comme Bain dans le Pontar) permettront à l’utilisateur de choisir une cible avant de jouer la carte pour de bon

Nouvelles fonctionnalités

Un système d’infobulles a été ajouté aux cartes du plateau pour la version mobile du jeu

Lors des parties du rang Pro, le pseudo des adversaires sera caché jusqu’à l’écran des résultats finaux

À partir de la Saison de l’Ours, les joueurs perdront moins de rangs au début d’une nouvelle saison. Des rangs 1 à 13, les joueurs perdront désormais 2 rangs ; des rangs 14 à 23, ils perdront 1 rang ; et des rangs 25 à 30, ils perdront 0 rang. Quant aux joueurs du rang Pro, ils perdront désormais 3 rangs, exception faite des 500 meilleurs joueurs.

Neutre

La catégorie “Scénario” a été ajoutée aux cartes suivantes : Siège, Fantôme, Bal masqué, Gedyneith, Mort feinte et Le Passiflore

La capacité de la Poussée d’adrénaline a été modifiée comme suit : “Améliorez une unité alliée de 8 points s’il n’y a pas d’autre unité sur cette ligne”

Le coût de recrutement de la Poussée d’adrénaline a été modifié et passe de 8 à 5

La capacité de l’Épidémie a été modifiée comme suit : “Détruisez une unité ayant un coût de recrutement de 4”

La capacité de l’Œil de corbeau a été modifiée comme suit : “Purifiez une unité alliée et améliorez-la de 3 points”

Le Leurre n’appartient plus à la catégorie Tactique

Le coût de recrutement du Leurre a été modifié et passe de 7 à 6

Le coût de recrutement de Radeyah a été modifié et passe de 10 à 12

Le coût de recrutement d’Olgierd : immortel a été modifié et passe de 10 à 9

Le coût de recrutement du Rêve de dragon a été modifié et passe de 12 à 11

La force d’Avallac’h a été modifiée et passe de 4 à 3

Le coût de recrutement de Doudou a été modifié et passe de 10 à 8

La force de Jeannot a été modifiée et passe de 3 à 4

La force de Sarah a été modifiée et passe de 3 à 4

La force du Marchand itinérant a été modifiée et passe de 3 à 4

Le coût de recrutement de la Tempête de Skellige a été modifié et passe de 8 à 7

Le coût de recrutement de l’Éboulement de Bekker a été modifié et passe de 9 à 8

Le coût de recrutement de Dorregaray de Vole a été modifié et passe de 8 à 7

Le coût de recrutement de Gerwin Patte-Folle a été modifié et passe de 8 à 7

Le coût de recrutement de l’Aconit a été modifié et passe de 9 à 8

La force de la Dame du lac a été modifiée et passe de 5 à 6

La force du Roi pêcheur a été modifiée et passe de 4 à 5

Le coût de recrutement de la Pluie de rochers a été modifié et passe de 6 à 5

Le coût de recrutement du Dégel a été modifié et passe de 5 à 4

Le coût de recrutement de Gaunter de Meuré a été modifié et passe de 12 à 10

Le coût de recrutement de la Grêle de Merigold a été modifié et passe de 10 à 9

Le coût de recrutement du Cor du commandant a été modifié et passe de 10 à 9

La force de Nivellen a été modifiée et passe de 4 à 5

Le coût de recrutement du Comte Caldwell a été modifié et passe de 8 à 7

Le coût de recrutement de Maraal a été modifié et passe de 9 à 10

Le coût de recrutement du Cobra royal a été modifié et passe de 4 à 5

Monstres

La capacité d’Imlerith a été modifiée comme suit : “Déploiement : fixez la force d’une unité alliée à 7. Domination : fixez la force d’une unité à 7 à la place”

La force d’Imlerith a été modifiée et passe de 5 à 7

Le coût de recrutement d’Imlerith a été modifié et passe de 8 à 12

La capacité de la Fureur d’Imlerith a été modifiée comme suit : “Infligez à une unité ennemie un nombre de points de dégâts équivalant à la force de votre unité disposant de la force la plus élevée. Si vous contrôlez Imlerith, détruisez une unité ennemie à la place”

Désormais, l’infobulle du Fantôme indique bien les unités possédant la capacité Baroud d’honneur

Le coût de recrutement du Fantôme a été modifié et passe de 14 à 13

Désormais, l’infobulle du Pénitent indique où l’unité est invoquée

Désormais, l’infobulle de Caranthir Ar-Feiniel mentionne bien une copie de base

La capacité de Nithral a été modifiée comme suit : “Ordre (Combat rapproché) : infligez 1 point de dégâts à une unité. Domination : infligez 2 points de dégâts à une unité à la place. Réutilisation : 1 tour”

Le coût de recrutement de Nithral a été modifié et passe de 6 à 8

La capacité de l’unité Chasse : molosse a été modifiée comme suit : “Domination : au terme de votre tour, améliorez la présente unité de 1 point”

La capacité de la Trollesse de Vergen a été modifiée comme suit : “Combat rapproché : chaque fois qu’une unité est détruite durant votre tour, améliorez la présente unité de 2 points”

La capacité de l’unité Chasse : guerrier a été modifiée comme suit : “Déploiement : infligez 1 point de dégâts à une unité ennemie. Domination : infligez-lui 3 points de dégâts à la place”

Le coût de recrutement de l’unité Chasse : guerrier a été modifié et passe de 5 à 4

La capacité d’Adda : strige a été modifiée comme suit : “Déploiement : infligez 2 points de dégâts à une unité ennemie. Domination : infligez-lui 4 points de dégâts à la place”

La force d’Adda : strige a été modifiée et passe de 3 à 5

Le coût de recrutement d’Adda : strige a été modifié et passe de 8 à 7

Le coût de recrutement de Keltullis a été modifié et passe de 12 à 13

La force de Soupir a été modifiée et passe de 4 à 5

Skellige

Désormais, la capacité du Tourbillon intrépide ignore l’armure

La capacité du Sanglier des mers a été modifiée comme suit : “Déploiement (Combat rapproché) : infligez 1 point de dégâts à toutes les unités ennemies endommagées, puis infligez 1 point de dégâts à toutes les unités ennemies”

Son coût de recrutement a été modifié et passe de 10 à 11

La capacité de l’unité Brokvar : chasseur a été modifiée comme suit : “Ordre : infligez 1 point de dégâts à une unité. Réutilisation : 2 tours. Chaque fois que vous défaussez une carte, réduisez le délai de réutilisation de 1 tour”

Désormais, l’Ours sauvage inflige un saignement et non plus des dégâts

La capacité de l’unité Dimun : capitaine a été modifiée comme suit : “Déploiement : infligez 1 point de dégâts à une unité ennemie. Soif de sang 2 : infligez-lui 3 points de dégâts à la place”

La capacité de l’unité An Craite : crieur a été modifiée comme suit : “Soif de sang 1 : au terme de votre tour, améliorez la présente unité de 1 point”

La capacité du Sanglier géant a été modifiée comme suit : “Déploiement (Combat rapproché) : améliorez la présente unité de 1 point par unité endommagée. Déploiement (Combat à distance) : améliorez la présente unité d’un nombre de points équivalant au montant des dégâts subis par une unité ennemie”

L’infobulle de l’unité Heymaey : flaminica a été modifiée comme suit : “Au terme de votre tour, soignez toutes les autres unités sur cette ligne de 1 point”

La capacité de l’unité Heymaey : skalde a été modifiée comme suit : “Tirez une carte, puis défaussez-en une”

La capacité de Skjall a été modifiée comme suit : “Berserker 5 : détruisez la présente unité”

La force de Skjall a été modifiée et passe de 5 à 10

Le coût de recrutement de Skjall a été modifié et passe de 8 à 7

Dans l’infobulle de l’unité Heymaey : herboriste, le mot “puis” a été remplacé par “et”

L’armure du Pacte d’acier a été modifiée et passe de 0 à 2

La force de Corail a été modifiée et passe de 4 à 5

Le coût de recrutement de Birna Bran a été modifié et passe de 10 à 8

La force de Sigvald a été modifiée et passe de 5 à 6

Le coût de recrutement de Lugos la Beigne a été modifié et passe de 8 à 7

La force de Gudmund l’Effronté a été modifiée et passe de 2 à 4

Le coût de recrutement de Morkvarg a été modifié et passe de 9 à 8

Le coût de recrutement de l’Avant-garde sacrificielle a été modifié et passe de 15 à 16

Le coût de recrutement de Donar an Hindar a été modifié et passe de 8 à 7

Royaumes du Nord

La capacité de l’Adepte d’Aretuza a été modifiée comme suit : “Déploiement : si vous contrôlez un Mage, la présente unité gagne l’attribut Zèle. Ordre (Combat à distance) : ajoutez 1 utilisation à une unité alliée. Réutilisation : 1 tour”

La capacité de la Carroballiste a été modifiée comme suit : “Déploiement, Appui : ajoutez 2 points d’armure à la présente unité. Ordre (Combat à distance) : infligez 2 points de dégâts à une unité ennemie”

Le bonus de recrutement de l’Entaille vicieuse a été modifié et passe de 15 à 16

Le bonus de recrutement de la Manœuvre de pince a été modifié et passe de 15 à 12

La valeur d’amélioration de la Mobilisation a été modifiée et passe de 3 à 2

Le coût de recrutement de Philippa : fureur aveugle a été modifié et passe de 11 à 12

Le coût de recrutement de Keira Metz a été modifié et passe de 10 à 9

Le coût de recrutement d’Odrin a été modifié et passe de 8 à 7

Scoia’tael

Le nouveau mot-clé Action a été ajouté aux cartes Piège et leurs infobulles ont été modifiées

La capacité de l’Embuscade elfe a été modifiée comme suit : “Ordre : générez un Embusqué elfe sur une ligne alliée. 3 utilisations”

La capacité de Yaevinn a été modifiée comme suit : “Infligez à une unité ennemie un nombre de points de dégâts équivalant au nombre d’unités de catégorie Elfe sur cette ligne”

La capacité de Barclay Els a été modifiée comme suit : “Améliorez une unité alliée d’un nombre de points équivalant au nombre d’unités de catégorie Nain sur cette ligne”

La capacité du Sanglier sylvain a été modifiée comme suit : “Déploiement : si vous contrôlez une Dryade, la présente unité gagne l’attribut Zèle. Ordre (Combat rapproché) : déplacez la présente unité vers l’autre ligne et soignez-la. Ordre (Combat à distance) : déplacez la présente unité vers l’autre ligne et infligez 2 points de dégâts à une unité ennemie. Réutilisation : 1 tour”

Le bonus de recrutement de l’Écho mystique a été modifié et passe de 13 à 12

Le bonus de recrutement de l’Appel de l’harmonie a été modifié et passe de 16 à 15

Le coût de recrutement de la Fosse piégée a été modifié et passe de 7 à 6

Le coût de recrutement d’Étriel a été modifié et passe de 7 à 8

Le coût de recrutement de Muirlega a été modifié et passe de 7 à 8

La force du Saule pleureur a été modifiée et passe de 6 à 5

Le coût de recrutement de l’unité Dol Blathanna : tireuse a été modifié et passe de 5 à 4

Le coût de recrutement de la Mort feinte a été modifié et passe de 12 à 13

Nilfgaard

La capacité de la Fausse Ciri a été modifiée comme suit : “Déploiement (Combat rapproché) : déplacez une unité ennemie vers l’autre ligne. Déploiement (Combat à distance) : améliorez un Agent de 3 points”

Le bonus de recrutement de l’Asservissement a été modifié et passe de 16 à 15

Le bonus de recrutement de la Forfaiture a été modifié et passe de 16 à 17

Le coût de recrutement de Serrit a été modifié et passe de 8 à 7

La force d’Albrich a été modifiée et passe de 3 à 4

La force de Traheaern var Vdyffir a été modifiée et passe de 4 à 3

Le coût de recrutement de Traheaern var Vdyffir a été modifié et passe de 8 à 6

La force de l’unité Van Moorlehem : échanson a été modifiée et passe de 6 à 5

La force de Vincent Van Moorlehem a été modifiée et passe de 6 à 5

Syndicat