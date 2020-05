Gwent : CD Projekt RED propose son jeu de cartes sur Steam

Uniquement jouable sur GOG.com pour les utilisateurs PC depuis presque deux ans, Gwent : The Witcher Card Game se lance enfin sur la plateforme de Valve.

La version Steam de Gwent : The Witcher Card Game du studio polonais CD Projekt embarque des fonctionnalités complètes de cross-play et de synchronisation avec d’autres versions du jeu, ce qui signifie que les joueurs Steam peuvent affronter des joueurs sur iOS, Android et GOG.com, ainsi qu’échanger tous les éléments et les progrès entre ces plateformes. En outre, la version inclut également les succès et les cartes à collectionner de la plateforme de Valve.

GWENT est désormais disponible sur Steam!

Cette version propose :

– Jeu multiplateforme

– Succès Steam

– Cartes à échanger Steam

– Les récompenses de Thronebreaker: The Witcher Tales Pour en savoir plus : https://t.co/0l535PPiVy pic.twitter.com/D6jjGIoH7N — Gwent FR (@Gwent_FR) May 19, 2020

De plus, grâce à une mise à jour de Thronebreaker : The Witcher Tales sur Steam, les joueurs peuvent désormais gagner des récompenses à utiliser dans le free-to-play Gwent en progressant dans la campagne de Thronebreaker. Ces récompenses comprennent des cartes premium et des objets cosmétiques. Ils se débloqueront automatiquement lorsque les conditions requises seront remplies.

Un trailer pour célébrer le portage Steam de Gwent : The Witcher Card Game

Pour les nouveaux venus, CD Projekt RED redonne une explication concernant son JCC : “Véritable fusion des jeux de cartes à collectionner, Gwent : The Witcher Card Game vous propulse dans des duels JcJ effrénés en ligne, alliant bluff, décisions prises à la volée et élaboration minutieuse d’un jeu. Collectionnez et commandez Geralt, Yennefer et d’autres héros emblématiques du monde de The Witcher. Enrichissez votre arsenal avec des sorts et des capacités spéciales pouvant radicalement changer le cours de la bataille. Faites preuve de ruse et de stratégie pour l’emporter dans les modes Partie classique, Partie saisonnière et Arène.”