Guns Akimbo : une comédie d’action déjantée avec Daniel Radcliffe

Le célèbre interprète de Harry Potter plonge dans un monde fortement inspiré par l'univers du jeu vidéo avec deux flingues vissés aux mains.

Réalisé par Jason Lei Howden (Deathgasm), le film Guns Akimbo raconte l’histoire de Miles (Daniel Radcliffe), un jeune concepteur de jeux vidéo à l’esprit caustique. En pleine déprime et sous l’effet de l’alcool, il va alors déverser sa haine à l’encontre de Skizm, une émission illégale où les participants s’affrontent jusqu’à la mort dans des deathmatchs. Le lendemain, il se réveille en pleine agression avec un pistolet greffé au bout de chaque main à la demande de Riktor (Ned Dennehy), la tête pensante et complètement folle de Skizm. Il va alors devoir lutter face à de nombreuses personnes, dont Nix (Samara Weaving), pour récupérer son amie qui a été kidnappée. Ce long-métrage particulièrement violent et coloré sera diffusé dans les salles obscures le 5 mars prochain aux États-Unis et à une date encore inconnue en France.

Un trailer pour Guns Akimbo

A l’occasion d’un entretien avec l’AFP (Agence France-Presse ), le comédien britannique Daniel Radcliffe explique pourquoi il a encore choisi un rôle aussi décalé que celui de Miles dans Guns Akimbo : “Ce film est inspiré par les recoins les plus sombres d’Internet et d’une partie des réseaux sociaux, mais ce n’est pas nécessairement le cœur de son propos. Je ne crois pas qu’on doive s’inspirer de ce film pour trouver ses valeurs morales ! (…) J’ai fait pas mal de choses qui ressemblent à des contes de fées bizarres, comme dans Horns ou Swiss Army Man. Ils parlent tous de quelqu’un qui mène une vie normale et à qui arrive quelque chose de fou, qui le transforme en profondeur. Donc je suppose que j’aime ce genre d’histoires, des histoires qui prennent un virage dingue vers quelque chose qui nous parle. Et ce film tombe tout à fait dans cette catégorie.”