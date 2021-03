Guilty Gear Strive : la sortie sur PS5, PS4 et PC est reportée à cet été

Le lancement du jeu de combat du studio japonais Arc System Works est décalé de deux mois.

Initialement prévu pour le 9 avril prochain, Guilty Gear Strive d’Arc System Works sortira finalement d’ici le 11 juin 2021 sur les consoles PlayStation ainsi que sur PC suite aux retours de nombreux passionnés de versus fighting via la récente bêta ouverte : “Nous aimerions profiter de cette occasion pour offrir le meilleur jeu possible. Nous avons besoin de temps supplémentaire pour peaufiner certains aspects du jeu, comme les lobbies en ligne et la stabilité du serveur. Nous pensons qu’il est préférable d’utiliser du temps supplémentaires pour améliorer la qualité du jeu et offrir une meilleure expérience à tous nos joueurs.”

Pour les joueurs ayant précommandé les versions Deluxe et Ultimate, l’accès anticipé sera désormais disponible le 8 juin 2021 et permettra de bénéficier de 13 personnages jouables sur 15, sachant que seul le prologue du mode histoire sera disponible avant la sortie du jeu. Les précommandes du jeu sont toujours disponibles sur le PlayStation Store et sur PC. Enfin, les possesseurs de la version PS4 de Guilty Gear Strive pourront avoir accès à la version PS5 gratuitement.

Un trailer pour Guilty Gear Strive

Le dernier épisode de la célèbre franchise Guilty Gear prend une nouvelle dimension avec des graphismes en 2,5D. En plus de proposer des affrontements à couper le souffle avec des personnages charismatiques dont des visages connus et de nouveaux combattants, Guilty Gear Strive disposera d’un système de combat aux multiples possibilités permettant de créer son propre style, de nombreux modes de jeu hors ligne et en ligne optimisés grâce au système “Rollback Netcode” pour une expérience versus fighting complète et une histoire digne d’un film d’animation.