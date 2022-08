Guild Wars 2 : ArenaNet va enfin amener le MMORPG free-to-play sur Steam

Parallèlement à son dixième anniversaire, Guild Wars 2 sortira bientôt sur la plateforme Steam de Valve.

Accessible depuis pratiquement dix ans par le biais d’un client dédié téléchargeable depuis le site officiel d’ArenaNet, Guild Wars 2 sera disponible à partir du 23 août prochain sur Steam :

Les joueurs pourront découvrir gratuitement le jeu de base de Guild Wars 2 (avec les mêmes restrictions que celles des comptes gratuits créés sur GuildWars2.com), avec des options pour mettre à niveau vers Guild Wars 2 : Heart of Thorns, Guild Wars 2 : Path of Fire et Guild Wars 2 : End of Dragons dès le jour du lancement. Nous avons pris en compte vos retours qui suggéraient de mieux indiquer le déverrouillage du Monde vivant aux joueurs potentiels, c’est pourquoi nous créons également un pack Collection complète qui inclut Guild Wars 2 : Heart of Thorns, Guild Wars 2 : Path of Fire, Guild Wars 2 : End of Dragons et les saisons 2 à 5 du Monde vivant (la saison 1 du Monde vivant étant gratuite pour tout le monde). La Collection complète ne sera pas immédiatement disponible aux joueurs en dehors de la plateforme de Valve, mais nous ferons bientôt en sorte de l’ajouter à notre boutique web et à la boutique en jeu pour les joueurs qui ont créé leur compte sur GuildWars2.com. (Remarque : les comptes Guild Wars 2 actuels ne peuvent pas être associés à Steam, ni vice versa. Visitez notre base de connaissances pour plus d’informations.) De plus, nous préciserons bien sur notre page Steam que les saisons du Monde vivant doivent être achetées séparément des extensions.

La version Steam de Guild Wars 2 arrive avec des améliorations

Le studio américain ArenaNet (NCsoft) a planché pendant de nombreux mois sur le développement d’innovations techniques et améliorations de gameplay pour les nouveaux joueurs afin de célébrer la venue de Guild Wars 2 sur Steam dans les meilleures conditions :

Pour profiter au mieux du lancement sur Steam, nous avons travaillé sur des améliorations de l’expérience de nouveau joueur au cours des mois derniers. Nous avons amélioré la cadence de gain de niveau, mis à jour les options et touches par défaut pour qu’elles soient plus pratiques, ajouté plusieurs séries de nouveaux succès qui guident les joueurs jusqu’au niveau 80, ajouté une période d’essai de la monture raptor dès que les joueurs atteignent le niveau 10 (ce qui devient un déverrouillage permanent à l’achat d’une extension), ajusté les récompenses de gain de niveau et l’augmentation au niveau 80, mis à jour du contenu de début de jeu, comme les boss de monde, avec des mécaniques et des didacticiels repensés, simplifié les monnaies de donjon et amélioré leurs récompenses, facilité l’accès au contenu des raids, ajouté des options d’accessibilité, amélioré l’expérience joueur dans les instances en mode Scénario, remanié les instabilités de fractales, amélioré les récompenses et monnaies des raids et des missions d’attaque, supprimé des mécaniques fastidieuses comme la réparation d’équipement, corrigé plusieurs bugs de longue date et mis en place DirectX11 pour améliorer les performances du jeu. Nous avons également publié les trois premiers épisodes de la saison 1 du Monde vivant, ce qui permet aux joueurs de mieux comprendre l’histoire lorsqu’ils se lancent dans le contenu ultérieur. Le quatrième épisode sortira le 13 septembre prochain.

Dix ans à célébrer pour Guild Wars 2

En plus du lancement sur Steam, ArenaNet proposera un événement pour le 10ème anniversaire de Guild Wars 2. Les joueurs pourront découvrir de nouveaux succès liés à divers aspects du jeu, notamment les boss mondiaux, les quêtes des extensions, les quêtes du Monde vivant, le PVP, et bien plus encore. En accomplissant ces exploits, les joueurs gagneront des preuves de légende, qui peuvent être utilisées pour obtenir le nouvel ensemble d’armure décennale lorsque les joueurs en ont assez pour compléter l’échange. La progression des différents circuits de récompense sera également augmentée de 30% pendant l’événement anniversaire.