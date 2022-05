Gucci : autorise les paiements en crypto dans les magasins

Gucci acceptera très bientôt les paiements en crypto dans ses magasins, la suite logique d'une initiative de grande ampleur sur le web3.

La marque italienne de luxe Gucci vient d’annoncer qu’elle allait commencer à accepter les paiements en crypto à la fin du mois dans cinq magasins aux États-Unis. À terme, les 111 magasins de la marque en Amérique du Nord seront concernés.

Gucci acceptera 12 monnaies virtuelles, dont le Bitcoin (BTC), le Bitcoin Cash (BCH), l’Ethereum (ETH), le Wrapped Bitcoin (WBTC), le Litecoin (LTC), le Shiba Inu (SHIB), le Dogecoin (DOGE) et cinq stablecoins indexés sur le dollar américain, selon Vogue Business. Les premiers magasins concernés sont ceux de New York, Los Angeles, Miami, Atlanta et Las Vegas. Les clients recevront un email avec un QR Code pour payer leurs produits. Les employés, eux, ont commencé à être formés sur la crypto, les jetons non fongibles (NFT) et le web3 en préparation de ce lancement.

La suite logique d’une initiative de grande ampleur sur le web3

Gucci a par ailleurs récemment fait parler d’elle avec deux collections NFT lancées cette année : la collection “SUPERGUCCI” en février en collaboration avec la marque de jouets SUPERPLASTIC et la collection “Gucci Grail” en mars, ciblant les possesseurs de NFT existants comme Bored Apes, Pudgy Penguins ou World of Women. Son tout premier NFT était un film de 4 minutes intitulé Aria qui puise son inspiration dans la collection de vêtements du même nom. Il s’est vendu 25 000 $ en juin 2021 durant une vente aux enchères en ligne organisée par Christie’s.

Gucci s’est aussi étendue sur le web3 avec son achat d’un terrain virtuel dans The Sandbox en février pour développer une expérience de vente virtuelle dans son e-store Vault. Le Gucci Vault est un concept store en ligne représentant la “présence de Gucci dans le métavers”, avec une sélection de produits réalisée par son directeur créatif.