gTV, un nouveau média dédié aux jeux vidéo par Ubisoft

Ubisoft se lance dans le monde de la web TV avec l'aide de So Press, l'éditeur des magazines So Foot et Society.

Disponible dès à présent sur Youtube, Facebook, Instagram, Twitter et Twitch, gTV d’Ubisoft explore les codes et les références de la culture gaming avec curiosité et humour à l’aide de contenus originaux sous divers formats comme des documentaires, talk-shows, émissions live-streamées, des vidéos courtes. “Nous sommes si nombreux chez Ubisoft à être fiers d’être des joueurs, fiers de cette culture propre à l’univers des jeux vidéo. Ce que nous souhaitons faire avec gTV, c’est rendre hommage à cette forme de divertissement, en partageant des histoires liées non seulement à nos œuvres, mais également à nos communautés, et celles qui nous marquent en tant que passionnés“, déclare Geoffroy Sardin, senior vice-président ventes et marketing EMEA chez l’éditeur français. “Nous avons choisi So Press, car nous apprécions leur travail, leur manière unique de raconter des histoires inspirantes et divertissantes.”

Cette chaine numérique parle de tous les jeux vidéo comme l’explique l’humoriste Pablo Mira qui anime une émission de débat tournée à la Gaîté Lyrique et diffusée un jeudi sur trois : “Se restreindre aux titres produits par Ubisoft nous aurait privé de nombreux sujets et thématiques intéressantes. Nous ne sommes pas là pour donner des notes aux jeux.”

Les programmes de gTV